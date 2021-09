Model 2 : Tesla songerait à lui retirer volant et pédales, pour 25 000 dollars

Lors d’une réunion, Elon Musk a réaffirmé son envie de lancer une Tesla électrique à 25 000 dollars pour l’année 2023. L’intéressé s’est même demandé si le volant et les pédales auront une place au sein du véhicule, qui s’annonce 100 % autonome.

Après s’être positionné sur le segment du haut de gamme oscillant entre 45 000 et plus de 100 000 dollars ou euros, Tesla compte s’attaquer à celui du milieu de gamme avec un nouveau véhicule électrique vendu 25 000 dollars. Ce projet a déjà été évoqué à plusieurs reprises par Elon Musk, et revient plus ou moins régulièrement sur le devant de la scène.

Lors du Battery Day 2020, l’entrepreneur américain a par exemple mentionné la date de 2023 pour le lancement de cette voiture branchée plus abordable. De par son gabarit — une compacte –, elle rentrerait en concurrence directe avec la Volkswagen ID.3, la Renault Zoé (bien qu’en fin de vie) et la Peugeot e-208.

Musk veut 2023

Récemment, le patron de SpaceX a de nouveau évoqué cette potentielle Model 2 (ce n’est pas son nom officiel). Ces indiscrétions nous viennent d’Electrek, dont une source présente lors d’une réunion Tesla lui a remonté quelques informations. L’année 2023 a été une nouvelle fois confirmée par Elon Musk.

Il faut cependant faire preuve de vigilance quant aux échéances annoncées par M. Musk, qui se montre généralement très, si ce n’est trop, optimiste sur les plannings de l’entreprise. Toujours selon la source, le PDG de la firme californienne aurait également posé une question qui en dit long sur ses futures intentions.

Une compacte 100 % autonome ?

« Voulons-nous que cette voiture soit lancée avec un volant et des pédales ? », aurait-il demandé. Il faut ici comprendre que cette compacte électrique pourrait embarquer un système de conduite 100 % autonome, sur lequel Tesla travaille depuis de nombreuses années déjà — la bêta est en cours de test sur petit panel d’utilisateurs.

Cette Tesla Model 2 pourrait être imaginée et conçue depuis la Chine, dans le nouveau centre de Recherche et Développement du groupe. Toujours est-il que ce véhicule devrait animer les discussions et agiter la Toile au cours des prochaines années, tant que Tesla ne l’a pas officiellement présenté.