Gigafactory de Berlin : Tesla produirait un modèle précis

Même si elle est inachevée, pour le moment, la Gigafactory de Berlin a commencé à produire des dizaines et des dizaines de Tesla Model Y. Justement, en fonction de la version vous allez choisir, vous aurez soit une voiture produite à Shanghai, soit à Berlin. C'est en tout cas ce que des documents internes ont mis en évidence.

On peut dire que la Gigafactory de Berlin, l’énorme usine en charge de la production des voitures de Tesla, fait couler beaucoup d’encre. Malgré tout, on est très proche d’arriver au bout de ce feuilleton.

Pour rappel, alors que les opérations d’assemblage de l’usine berlinoise devaient commencer à l’automne 2021, les formalités administratives allemandes ont freiné les ardeurs du constructeur américain. De plus, les premiers véhicules produits semblent ne pas convenir aux critères de qualité visés. Force est de constater que l’usine, même si elle est inachevée, a commencé à produire des dizaines et des dizaines de véhicules.

Des photos des parkings sont souvent postées sur les réseaux sociaux, on y voit des centaines de Model Y garées. Tesla a confirmé dans un e-mail interne qu’il prévoyait de commencer les livraisons du modèle Y Performance de l’usine de Berlin Grünheide en mars 2022. L’e-mail envoyé aux employés en Allemagne, publié sur le forum allemand Tesla Drivers and Friends (TFF), mentionne le mois de mars comme le début prévu des livraisons du modèle Y Performance de la Gigafactory allemande.

Shanghai ou Berlin en fonction du modèle que vous choisirez

Concernant la Model Y Performance, nous nous en doutions déjà, car une modification a été apportée au configurateur en janvier. La date de livraison pour le modèle Y Performance noir et blanc est maintenant mars, pour les autres finitions de peinture, c’est mai.

Ce qui signifie que si vous avez commandé une Model Y Grande Autonomie, c’est un modèle produit à Shanghai que vous recevrez. Si vous avez peur de ne pas profiter d’une nouveauté, sachez que toutes les versions de la Model Y profitent des nouveautés récentes, dont l’autonomie plus importante sur la Grande Autonomie, le processeur AMD Ryzen pour l’infodivertissement ou encore des options et équipements bienvenus (la batterie 12V Li-ion, le vitrage feuilleté à l’arrière, les essuie-glaces chauffants, etc.).

Et les cellules 4680 ?

Le média spécialisé Electrek a rapporté, sur la base d’informations récupérées en interne, que Tesla souhaitait également livrer le premier Model Y de la nouvelle usine du Texas (US) avant la fin du premier trimestre, c’est-à-dire d’ici mars (comme pour l’usine de Berlin). Ce qui est intéressant ici est de savoir si les batteries conventionnelles à 2170 cellules sont utilisées ou si c’est les nouvelles batteries à 4680 cellules. C’est pour le moment une réelle inconnue. Étant donné que la production de la Model Y au Texas et la production des cellules 4680 (de Panasonic) accusent plusieurs mois de retard, c’est tout de même peu probable que ça soit le cas cette année.

La Gigafactory de Shanghai est impressionnante

Même si les premières estimations des usines sont impressionnantes, c’est l’usine de Shanghai qui impressionne le plus. En effet, l’usine Tesla de Shanghai a atteint une capacité de production hebdomadaire de plus de 8 500 voitures, soit 450 000 véhicules sur une année. Pour se rendre compte de l’importance de ce chiffre, sachez que c’est un peu moins de la moitié des véhicules produits par Tesla en 2021 (930 422 au total).

En août 2020, l’usine de Shanghai pouvait produire 2 400 voitures par semaine. En janvier 2021, ce sont 5 500 voitures par semaine qui sortaient de cette Gigafactory. L’objectif pour 2022 pourrait même être largement supérieur à 9 000 véhicules par semaine, soit 500 000 véhicules par an. C’est une projection plutôt prudente, étant donné qu’en septembre 2021, 11 000 véhicules par semaine ont été produits dans cette usine, ce qui donnerait près de 600 000 voitures par an.

Pour rappel, la Gigafactory de Fremont (US) est la plus ancienne usine de Tesla. Shanghai, Texas (US) et Berlin-Grünheide (Allemagne) sont des usines beaucoup plus modernes.

