Tesla Model 3 et Model Y : qu’est-ce que va changer le processeur AMD Ryzen (au lieu de l’Intel Atom)

Les Model 3 et Model Y, après les Model S et X, passent d'un Intel Atom à un AMD Ryzen pour l'infodivertissement. Mais qu'est-ce que l'on doit attendre comme changements ?

Les voitures Tesla sont définitivement un produit technologique, il n’y a plus de débats, surtout depuis que le Light Show est sorti et que l’on a appris qu’on pouvait le personnaliser. Depuis quelques jours, nous avons aussi appris que les Model 3 ou Model Y bénéficient désormais d’un nouveau processeur AMD Ryzen en France.

Quelles différences de performances attendre ?

Beaucoup se sont interrogés sur les performances de ce nouveau processeur. Premièrement, il faut savoir qu’il s’agit du processeur dédié à l’infodivertissement, que l’on appelle aussi MCU (Microprocessor Control Unit), on ne parle pas ici du processeur en charge des fonctions de conduite, dont l’Autopilot. Celles-ci sont gérées par un autre processeur que Tesla conçoit directement, le Tesla HW3 (Hardware 3). Un processeur ARM maison qui a permis à Tesla de s’émanciper de son ancien partenaire Nvidia (HW2.0 et HW2.5), mais surtout de se différencier de ses concurrents.

Du côté de l’infodivertissement, Tesla a changé trois de partenaires, il y a eu initialement Nvidia (MCU1), puis Intel (MCU2) et désormais AMD (MCU-Z) depuis l’annonce des Tesla Model S (Plaid). Ce processeur est en charge de gérer l’écran (ou les écrans) et de nombreuses fonctions associées, ainsi que les applications tierces ou encore l’application de géolocalisation basée sur les données de Google Maps. C’est aussi ce processeur qui fournit les fonctions de connectivités, dont l’accès Wi-Fi.

On a peu de détail sur les performances du processeur intégré dans les Tesla. Le fabricant américain communique seulement sur la série du processeur. Dans tous les cas, le système d’infodivertissement utilise une distribution GNU/Linux personnalisée qui peut fonctionner théoriquement avec différents types d’architectures de processeurs. L’Intel Atom est un processeur x86-64 basse consommation, tandis qu’AMD Ryzen évoque une famille beaucoup grande de processeurs x86-64, dont les processeurs intégrés dans les PS5 et Xbox Series X.

Davantage de fluidité et des chargements plus rapides

Cela ne signifie pas que les Model 3 et Model Y sont équipés du même processeur que les consoles next-gen, l’AMD Ryzen est également sur des systèmes embarqués, mais aussi des ultrabooks, ainsi que des PC de bureau. Bref, dans tous les cas, ce processeur est déjà distribué sur les Model 3 de Tesla vendus en Chine. On a donc des vidéos de comparaison pour mieux appréhender les changements attendus.

Ce que l’on peut observer est que l’interface ne semble pas plus rapide sur les fonctions basiques, néanmoins le changement est important dès lors que l’on manipule des applications plus gourmandes, comme le système de navigation, le navigateur web ou l’application Netflix. Tout charge beaucoup plus vite avec l’AMD Ryzen. C’est également ce que l’on a pu observer sur les premiers Model S et X livrés aux États-Unis, l’interface est bien plus fluide.

Sur cette vidéo ci-dessus, on peut voir également que la fonction Wi-Fi est plus rapide. A priori, les débits obtenus seront plus élevés, évidemment cela dépend toujours de la source. Néanmoins, les différences sont flagrantes.

Est-ce que l’on pourra jouer à Cyberpunk comme sur les Model S ? Il n’est vraiment pas sûr que Tesla utilise le même processeur AMD Ryzen sur tous les modèles qu’il vend. Lors de l’annonce des nouvelles Plaid, les Model S et X, Tesla avait communiqué sur une puissance de calcul graphique de 10 téraFLOPS, soit autant que les consoles next-gen. Il est peu probable que le processeur AMD Ryzen des Model 3 et Y soit le même… et que l’on puisse donc attendre des jeux AAA.

Cependant, il est appréciable de voir que Tesla fait évoluer des composants comme le processeur utilisé pour l’infodivertissement. Ces voitures vont être utilisées de nombreuses années, l’AMD Ryzen semble plus adapté à recevoir les prochaines évolutions du logiciel Tesla.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.