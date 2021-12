La mise à jour Tesla de Noël est arrivée chez nous : nouvelle interface, Sonic et une vidéo du Light Show

Elle était attendue, elle est arrivée : la grosse mise à jour Tesla contient des nouveautés inutiles et d'autres très utiles. La voici en images et en vidéo.

Comme prévu, la mise à jour de Tesla de fin d’année est arrivée. Après 26 mises à jour en 2021, c’est sans doute l’une des plus intéressantes. Elle contient des nouveautés inutiles, comme le Light Show, mais elle contient également une nouvelle personnalisation de l’interface ainsi qu’une fonction spéciale angle mort.

La mise à jour en détail

Comme vous l’attendiez tous, voici en vidéo le Light Show de la Tesla Model 3. Celui-ci reprend la programmation du spectacle de la Model X, avec un jeu de lumière, l’ouverture des portes, du coffre ou encore de la trappe de charge… et une musique qui accompagne le tout. C’est pour amuser la galerie, et c’est son seul intérêt.

Si vous voulez voir le Light Show tout juste arrivé sur la mise à jour Tesla de fin d’année, avec les vitres qui grincent au passage pic.twitter.com/TsUUaQzim0 — Ulrich Rozier (@UlrichRozier) December 24, 2021

Continuons de descendre la liste des nouveautés de plus moins utiles au plus utiles. Vous aurez également la bonne surprise de trouver deux nouveaux jeux, la version originale de Sonic ainsi qu’un Sudoku. Notez que pour Sonic, il faut absolument une manette de jeu que l’on branche via un des ports USB-C.

Nous avons noté un certain nombre de nouveautés dans l’article original, que nous vous invitons à consulter. Ce qui nous a semblé intéressant à vous montrer est sans doute la réorganisation de l’interface. Si vous avez l’habitude de cette interface, vous ne serez pas perdus, mais vous allez avoir l’agréable surprise de voir que Tesla a rangé différemment les éléments.

Le logiciel de navigation a également évolué avec la possibilité de rajouter des étapes intermédiaires. Vous pourrez désormais les modifier plus facilement, pour ajouter ou modifier un arrêt. D’ailleurs, Tesla a ajouté la possibilité de supprimer les détails de la carte si cela vous gêne.

Un certain nombre de paramètres offre désormais davantage de personnalisation, y compris le réglage de la température par exemple. Vous pouvez d’ailleurs automatiser les sièges chauffants, cela prendra en compte la température de l’habitacle lors du déverrouillage de la voiture.

Certainement la nouveauté la plus utile est l’affichage de la caméra avec les clignotants, ce qui permet de vérifier les angles morts très facilement. La barre d’état (sur le bas de l’écran) offre aussi une des nouveautés les plus attendues, vous pouvez désormais la personnaliser avec les applications et fonctions de votre choix, et vous avez accès à un menu. Ce dernier permet de naviguer plus rapidement, les actions devraient donc être plus rapides.

Il y a également de nouvelles interfaces, dont celle qui reprend l’ensemble des données de la voiture : compteur, odomètre, énergie dépensée, etc.

Bref, certainement la mise à jour la plus utile de l’année. Même si le mode Light Show peut faire sourire, les changements apportés à l’interface permettront de gagner un temps précieux sur la route. Quant à la nouvelle fonction qui permet d’activer automatiquement l’une des deux caméras latérales quand vous actionnez le clignotant correspondant, cette nouveauté permet d’optimiser la sécurité à bord.

Tesla semble avoir accéléré le déploiement de cette mise à jour (version 2021.44.25), il faudra l’effectuer par Wi-Fi pour rappel. Soit en partageant la connexion de votre smartphone, soit en vous connectant à un Wi-Fi privé ou public.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.