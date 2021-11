Tesla : son GPS rattrape son retard avec une navigation plus personnalisée

Après des années d’attente de la part des propriétaires de véhicules de la marque, Tesla a enfin abdiqué : la navigation par étapes arrive via une mise à jour logicielle qui commence à être déployée.

Une fois n’est pas coutume, Tesla va mettre à jour sa flotte de véhicules (Model 3, Model Y, Model S et Model X) à distance pour y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Dans la prochaine mise à jour se trouve une fonctionnalité attendue par beaucoup depuis très longtemps : la navigation par étapes.

Une navigation embarquée… perfectible

Aujourd’hui, le système de navigation qui équipe l’ensemble des Tesla ne permettait pas d’ajouter manuellement une étape lorsque l’on entrait une destination. À la place, des éventuels arrêts à des Superchargeurs pouvaient être automatiquement insérés, de manière à arriver sereinement à destination.

Bien que ceci soit une excellente chose, planifier un trajet manquait cruellement de personnalisations. Cela change dès aujourd’hui avec la version 2021.40.5 du système, qui amène la possibilité d’ajouter des étapes en toute simplicité :

Les notes de version 2021.40.5 // Source : Teslamotorsclub Exemple de planification Nantes – Porto sur Tesla Model 3 : perfectible // Source : Bob Jouy pour Frandroid

Le système nous propose l’option suivante : « Ajoutez une nouvelle étape à votre route en tapant sur l’icône « + » au niveau du bouton de recherche de la navigation, et cherchez ensuite une destination, ou sélectionnez une épingle sur la carte ».

Les détails sur l’implémentation de cette fonctionnalité ne sont pas encore connus, tels que le nombre maximal d’étapes à un trajet, mais elles devraient être révélées très prochainement une fois que la mise à jour sera disponible pour de plus nombreux conducteurs de Tesla. Elon Musk avait annoncé en septembre 2020 sur Twitter que la navigation par étapes finirait par arriver, sans doute lassé des demandes répétées des propriétaires.

Aucune autre alternative

Cet ajout d’étapes dans la navigation est d’autant plus important chez Tesla qu’il n’est pas possible d’utiliser Apple CarPlay ou Android Auto dans les véhicules du constructeur. Là où de nombreux autres fabricants ont fait le choix d’un système embarqué plus simple, mais avec une compatibilité Apple CarPlay ou Android Auto, la firme d’Elon Musk rechigne toujours à proposer cela.

Oubliez donc Google Maps, Waze ou même AbetterRoutePlanner à bord d’une Tesla, vous n’avez pas d’autre choix que de vous reposer sur le système de navigation proposé par le véhicule. Avec l’ajout des étapes, ce sera une manière de plus pour Tesla de justifier qu’il n’y a pas besoin d’autre navigation que celle embarquée.

