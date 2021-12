Tesla : voici tous les changements de la grosse mise à jour de fin d’année 2021

Tesla vient de commencer le déploiement de sa mise à jour logicielle de fin d'année. Il y a des changements bien pratiques, dont la personnalisation du lanceur d'apps, mais aussi quelques jeux (Sonic, Sudoku) ainsi qu'une fonction spectacle Light Show.

Comme prévu, Elon Musk l’avait annoncé en amont sur Twitter, Tesla vient de commencer à déployer sa mise à jour de fin d’année, nommée « big holiday update » (version 2021.44.25). Le déploiement a commencé aux États-Unis, il ne devrait pas tarder en Europe.

Tesla a effectué 26 mises à jour cette année sur sa voiture Tesla, dont la plupart n’ont rien apporté, mais il y a eu quelques nouveautés pratiques.

La grosse mise à jour de fin d’année

La nouveauté spéciale fêtes de fin d’année est sans doute Light Show. La Tesla peut alors effectuer une chorégraphie de lumières, une fonction que l’on connaissait déjà sur la Model X en 2015.

Certainement la meilleure nouveauté de cette grosse mise à jour, le lanceur d’applications peut enfin être personnalisé. Comme sur les récentes voitures Peugeot, vous pouvez maintenant faire glisser vos applications préférées dans le menu inférieur pour faciliter leur accès.

Tesla a également simplifié l’accès aux commandes principales, comme la charge, l’accès aux trajets ou des choses simples comme la pression des pneus. D’ailleurs, le mode sombre peut désormais être activé manuellement.

Tesla a également ajouté un moyen d’automatiser la vue de la caméra dans les angles morts, une vue en direct de l’angle mort apparaît sur l’écran à chaque fois que vous activez le clignotant. C’est une fonction que l’on a déjà pu voir chez d’autres fabricants. Il faudra l’activer manuellement dans les réglages.

Le logiciel de navigation a également évolué avec la possibilité de rajouter des étapes intermédiaires. Vous pourrez désormais les modifier plus facilement, pour ajouter ou modifier un arrêt. D’ailleurs, Tesla a ajouté la possibilité de supprimer les détails de la carte si cela vous gêne.

Tesla a également ajouté des jeux et des apps, dont TikTok, Sonic the Hedgehog (ou plus simplement Sonic), le jeu de 1991 sorti sur Mega Drive, un Sudoku et une nouveauté qui devrait plaire aux amateurs du jeu The Battle of Polytopia. Vous pourrez jouer à plusieurs désormais.

Vous pourrez gérer plus facilement les vidéos produites par les dashcams, surtout pour les supprimer en lot dans Contrôles > Sécurité > Dashcam > Supprimer les clips de la Dashcam.

Les autres nouveautés concernent les plus utiles actuellement : vous pouvez désormais préconditionner l’habitacle depuis l’application Tesla lorsque votre batterie est à un niveau de charge inférieur. Il y a aussi une option pour automatiser l’activation des sièges chauffants en fonction de la température extérieure / intérieure dans l’habitacle.

