Tesla fait le plein de nouveautés : un gros défaut corrigé et de nouvelles fonctions

Fini les prises de tête pour la charge et le choix limité de musique ! La nouvelle mise à jour Tesla corrige enfin le talon d'Achille de la recharge tout en ouvrant grand les portes du streaming musical.

Tesla ne fait pas les choses à moitié ! Après la grosse mise à jour du printemps, et quelques petites choses depuis, sa dernière mise à jour est un véritable festival de nouveautés, cela va de la correction de défauts majeurs à l’ajout de fonctionnalités inattendues.

Une charge enfin intelligente

Premier gros changement : la gestion de la charge. Tesla a complètement revu le menu de programmation de la charge et du préconditionnement. Vous pouvez désormais sélectionner un lieu spécifique, programmer une charge ponctuelle ou répétitive (jours et heures précis), et même contrôler le début et la fin de la charge. Une amélioration importante qui répond aux critiques des utilisateurs sur la rigidité du système précédent.

Cette nouveauté va bien au-delà du simple confort : elle permet une meilleure gestion de l’énergie, potentiellement des économies sur votre facture d’électricité, et une optimisation de la durée de vie de votre batterie.

La voiture multimédia par excellence

Côté divertissement, Tesla frappe fort. YouTube Music et Amazon Music rejoignent Spotify et Apple Music dans l’offre de streaming musical. De quoi satisfaire tous les mélomanes, quel que soit leur abonnement préféré.

Zoom fait aussi son apparition avec un mode plein écran lorsque la voiture est garée. Idéal pour les réunions improvisées ou pour rester en contact avec vos proches lors de longs trajets.

Sécurité et confort

Le contrôle parental fait son entrée, une fonctionnalité attendue par de nombreux propriétaires. Vous pouvez désormais définir une vitesse maximale, des limites d’accélération, activer des fonctions de sécurité et même configurer un couvre-feu nocturne avec notifications. De quoi rassurer les parents qui prêtent leur Tesla à leurs enfants.

Côté confort, une petite amélioration qui va faire plaisir à beaucoup : la climatisation automatique réduit désormais la vitesse du ventilateur pendant les appels téléphoniques. Fini les conversations entrecoupées par le bruit de l’air conditionné !

Cette mise à jour apporte aussi son lot de petites améliorations : un panneau de contrôle de la climatisation redessiné, la possibilité de naviguer vers des sous-destinations (comme un terminal spécifique dans un aéroport), et même des mises à jour pour les jeux embarqués comme « The Battle of Polytopia » et « Vampire Survivors ».

