Tesla : la nouvelle mise à jour facilite enfin les manœuvres de stationnement partout en Europe

Tesla a commencé le déploiement d'une nouvelle mise à jour, 2024.20.6, qui inclu une nouveauté majeure pour l'Europe. Il s'agit de l'arrivée de la nouvelle fonctionnalité Autopark, désormais uniquement basé sur Tesla Vision. Cette fonction n'est toutefois pas disponible pour tout le monde. On vous explique pourquoi.

Les mises à jour Tesla, qui se font en Wi-Fi directement depuis la voiture, peuvent métamorphoser l’expérience de conduite. On pense notamment à l’activation récente des phares matriciels à LED. Mais la mise à jour 2024.20.6 qui est en train d’être déployée sur les voitures électriques de la marque américaine se focalise sur les manœuvres de stationnement.

Comme le précise le site Note a Tesla App, Tesla signe l’arrivée, en Europe, de la nouvelle fonction Autopark, revue et corrigée. Auparavant, cette fonction se basait sur les capteurs à ultra-son pour aider le conducteur à se garer. Désormais, elle se base sur Tesla Vision, c’est-à-dire les caméras qui se situent tout autour du véhicule.

Un affichage métamorphosé

Cela apporte deux conséquences majeures. La première, c’est que la visualisation des obstacles a été totalement revue sur l’écran central des Tesla Model 3, Model Y, Model S et Model X. Le rendu 3D (ou 2D selon l’ordinateur de bord) est beaucoup plus détaillé : la voiture affiche une quantité largement supérieure d’obstacles (véhicule, piéton, plot, poubelle, etc.) qu’auparavant.

La seconde conséquence, c’est que toutes les fonctionnalités liées à Autopark (parking automatique) sont plus performantes. Cela signifie que la voiture réussie des manœuvres de stationnement qu’elle n’arrivait pas auparavant à réaliser. On parle bien sûr ici des manœuvres 100 % autonomes, qui ne nécessitent pas l’intervention du conducteur. Ce dernier choisi la place sur laquelle il souhaite se garer via l’écran central, et la voiture se charge de la manœuvre.

Les limites de cette mise à jour

Attention toutefois. Pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, il faut que la voiture soit dotée du HW3 et que vous ayez acheté l’option « Autopilot amélioré » ou « Capacité de conduite entièrement autonome ». Il est toutefois possible que la visualisation plus complète soit de la partie sans avoir acheté ces options, mais cela n’est pas encore sûr.

Si votre Tesla dispose d’un ordinateur de bord Intel au lieu du AMD présent depuis 2022, alors la visualisation ne sera pas en 3D, mais avec une vue 2D depuis le dessus. Précisons que si votre Tesla dispose également des capteurs à ultra-son, vous devriez trouver une option (du moins avec la version Ryzen) pour passer de Tesla Vision à la méthode classique pour Autopark.

Depuis l’arrivée de Tesla Vision et la suppression des capteurs ultra-son sur les voitures de la marque depuis septembre 2022, les fonctions Parking auto, Sortie auto et Sortie auto intelligente avaient disparu des Tesla neuves. Cette mise à jour signe le retour de la première fonction. Le constructeur américain doit maintenant travailler au retour des deux dernières fonctions.