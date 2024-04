Tesla dévoile une grosse mise à jour de son logiciel : voici les nouveautés prévues

Tesla a annoncé une prochaine mise à jour majeure pour le logiciel de ses véhicules, intégrant une interface utilisateur rafraîchie, un mode « Auto Shift Beta », l'application Audible directement accessible, une amélioration de l'application Spotify et plus encore.

Présentée comme l’équivalent des mises à jour traditionnelles de fin d’année, la mise à jour de Noël, cette nouvelle version est une bonne surprise. Bien qu’elle ne soit pas encore disponible, Tesla prévoit son lancement pour ce printemps, la marque a déjà partagé quelques détails sur les nouveautés à attendre.

Une nouvelle interface lorsque le véhicule est à l’arrêt

La mise à jour apportera notamment une interface utilisateur revue pour les Model 3 et Y équipés de puces AMD, soit les véhicules fabriqués à partir de 2022. Exit donc les Tesla Model 3 et Y équipées de la puce Intel, ce qui est une fragmentation.

Comme vous pouvez le voir, Tesla intègre une nouvelle interface qui sera visible seulement quand la voiture est à l’arrêt, avec des commandes de lecture élargies et un accès rapide aux éléments récents, favoris, ainsi qu’une carte plus petite pour la navigation durant l’utilisation de l’Autopilot.

Très bonne nouvelle, le mode sentinelle ne fera pas qu’envoyer une notification d’alerte : vous pourrez également voir les vidéos capturées en direct, pour vérifier s’il s’agit d’une fausse alerte, ou non. Tesla précise que cette fonction ne sera pas disponible dans les pays, certainement à cause des réglementations.

Pour les Model X et S aussi, les plus récentes

La fonction « Auto Shift Beta » est une nouveauté destinée aux versions récentes des Model S et X. Celles équipées également d’une puce AMD.

Elle permettra un changement automatique entre les modes de conduite avant et arrière selon l’environnement, un ajout qui fait suite à la suppression par Tesla de la commande de vitesse manuelle sur certains modèles, avec l’objectif à long terme de gérer le changement de vitesse de manière totalement autonome.

Tesla enrichira également son offre logicielle embarquée avec l’introduction d’une application Audible dédiée (déjà disponible sur Android Automotive) et une mise à jour de son application Spotify, qui promet une meilleure synchronisation des playlists entre les différents appareils et voitures, ainsi qu’une personnalisation de la vitesse de lecture.

La mise à jour introduira aussi une fonctionnalité « Coffre mains-libres » pour certains modèles, permettant l’ouverture automatique du coffre en se tenant simplement derrière avec sa clé téléphone.

En plus de ces ajouts, Tesla prévoit d’optimiser le freinage régénératif à haute vitesse sur certains modèles, ce qui devrait améliorer l’autonomie sensiblement.

Enfin, pour améliorer l’expérience des passagers arrière, les détails du trajet en cours, l’heure et la température seront désormais visibles en haut de l’écran tactile arrière pour les véhicules équipés. Toujours sur les Model S et X, les plus récentes.

Bien que Tesla n’ait pas précisé la date exacte de déploiement, cette mise à jour est attendue dans les semaines à venir. Comme d’habitude, tout se fera via mise à jour OTA, directement dans la voiture.