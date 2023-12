Mise à jour de Noël chez Tesla : voici un aperçu des nouveautés de cette année

Tesla a l'habitude de déployer une grosse mise à jour en fin d'année. Voici donc un aperçu des nouveautés de la mise à jour de fin 2023.

On le sait, Tesla met très souvent à jour le logiciel de ses voitures, alors que la marque fut l’une des premières à adopter les mises à jour OTA (Over-The-Air) à distance. Une fonctionnalité bien pratique, qui permet ainsi aux clients de profiter de nombreuses améliorations et corrections sans avoir besoin de passer en atelier.

La mise à jour de Noël de Tesla (2023.44.25), une tradition annuelle, promet cette année encore des nouveautés intéressantes. Pour rappel, voici les nouveautés de 2022 et celles de 2021, ou encore celles de 2020.

Des nouveautés du côté du divertissement

Selon un aperçu publié par Not A Tesla App, l’une des principales innovations est l’intégration d’Apple Podcasts. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’écouter leurs podcasts favoris directement dans leur Tesla, sans avoir recours à une application tierce ou à une connexion Bluetooth via smartphone.

En parallèle, des améliorations notables touchent le divertissement à bord. Apple Arcade, notamment, bénéficiera de mises à jour significatives. Des jeux comme Beach Buggy Racing verront l’ajout de nouveaux véhicules et circuits, tandis que Polytopia Diplomacy et Vampire Survivors Chilling connaîtront également des changements. Tesla annonce également le support des vibrations pour les manettes de PS4, PS5 et Xbox.

Pour l’aspect audiovisuel, le spectacle de lumière de Tesla s’enrichit avec un nouveau titre : The Arrival d’Irving Victoria. Cela promet une expérience immersive et divertissante pour les utilisateurs.

Mais aussi de la sécurité et du confort

La navigation se voit aussi améliorée, avec l’ajout de symboles le long des itinéraires pour signaler radars, panneaux d’arrêt et feux de circulation. Ces fonctionnalités varient cependant selon les pays et les technologies disponibles. En Chine, par exemple, les conducteurs bénéficient déjà d’un décompte en temps réel des feux de signalisation dans certains GPS.

En outre, l’application mobile Tesla offre désormais la possibilité de planifier ses voyages en amont, évitant ainsi d’attendre d’être à bord du véhicule pour organiser son itinéraire. Cette fonctionnalité apporte un confort de planification et une meilleure anticipation des trajets.

Les améliorations de sécurité ne sont pas en reste. Une fonction de caméra d’angle mort automatique, déjà présente sur les nouveaux modèles de la Tesla Model 3 restylée via une LED, fera son apparition. Elle se manifestera par un trait ou une ombre rouge sur l’écran, alertant le conducteur en temps réel. Vous pouvez voir son fonctionnement en vidéo sur X (Twitter).

Enfin, plusieurs autres mises à jour mineures mais pratiques viennent compléter cette mise à jour. Parmi celles-ci, on note l’introduction d’un filtre de lieu de charge, permettant de sélectionner des stations en fonction de leur puissance (indiquée par un système de 1 à 3 éclairs, 3 éclairs correspondant à une puissance de plus de 70 kW). De plus, l’affichage des images de profil dans les applications Spotify et Apple Music sera désormais possible.

Comme vous l’aurez compris, cette mise à jour sera déployée avant Noël sur l’ensemble des Tesla. Évidemment, les changements dépendent du modèle que vous avez.