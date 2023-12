Les Tesla pourraient bientôt sauver les points de votre permis de conduire

Les excès de vitesse en Tesla seraient potentiellement bientôt de l'histoire ancienne si l'on en croit la dernière trouvaille de Green, bien connu dans le monde de la firme d'Elon Musk pour repérer en avance de phase les fonctionnalités des futures mises à jour.

Que celui qui n’a jamais fait d’excès de vitesse en Tesla se considère chanceux : avec l’accélération fulgurante et le silence du à l’absence de bruit de moteur, dépasser la vitesse réglementaire en voiture électrique est malheureusement plus facile que ce que l’on pourrait s’imaginer.

Dans la plupart des voitures, les utilisateurs profitent donc de CarPlay ou Android Auto pour être alertés des zones où un radar se trouve notamment grâce à Waze. Mais à bord d’une voiture de la firme d’Elon Musk, pas question de faire ainsi. Fort heureusement, il semblerait que l’intégration des radars soit prévue directement dans le système de navigation de la voiture, via une future mise à jour. Faisons le point.

Une alerte avant un radar ? Ce n’est peut-être pas si simple

Le bien connu greentheonly sur X vient de révéler ce qui se cache dans une mise à jour des Tesla, comme à son habitude. En l’occurrence, il s’agit d’une fonctionnalité qui devrait faire plaisir à tout le monde, puisque ce n’est rien d’autre que la signalisation des caméras destinées à verbaliser les excès de vitesse.

En France et en Europe, nous connaissons ces caméras et autres radars qu’ils soient fixes ou mobiles, mais nous ne pouvons pas en être avertis sur l’écran central d’une Tesla. En effet, le constructeur fait l’impasse sur ce qui est standard ailleurs, comme souvent : Android Auto et Apple CarPlay. À moins d’ajouter un écran supplémentaire par exemple, pas question d’avoir une quelconque réplication de son smartphone.

Cependant, grâce aux données cartographiques de Tesla, ces alertes de radars pourraient bien voir le jour. C’est ce qu’indique clairement greentheonly en tout cas avec la version 2023.27.12, qui est pour l’instant réservée à la branche logicielle du FSD bêta aux USA.

Rappelons toutefois que pour être légale en France, cette fonctionnalité devrait être revue légèrement : il demeure interdit par la loi d’avertir un utilisateur qu’un radar est présent. Les subterfuges de Waze ou Google Maps en signalant des zones de danger sont bien connues et légales, mais est-ce que Tesla irait jusque là pour s’adapter à l’hexagone ? Rien n’est moins sûr.