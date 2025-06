Sony WF-1000XM6 : la nouvelle génération d’écouteurs sans fil se rapproche

Sony s’apprête à renouveler sa gamme d’écouteurs true wireless avec les WF-1000XM6, particulièrement attendus. Un document d’importation récemment repéré confirme l’arrivée imminente de ces écouteurs, qui pourraient être commercialisés dès l’automne 2025.

Les Sony WF-1000XM5 en charge dans leur boîtier // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après l’excellent casque WH-1000XM6, Sony devrait prochainement renouveler ses écouteurs haut de gamme avec l’arrivée imminente des WF-1000XM6.

Jusqu’à récemment, les informations sur ce nouveau modèle reposaient principalement sur des fuites dans l’application Sony Sound Connect, où leur code interne YY2985 avait brièvement été aperçu avant d’être retiré par la marque. Cette suppression avait semé le doute sur l’avancement du projet. Désormais, un document d’importation officiel vient confirmer l’existence de ces nouveaux écouteurs.

Selon ce document, des « écouteurs sans cadre » en finition noire, portant le nom de code YY2985, ont été importés au Vietnam pour des phases de test, étape préalable à une certification officielle et à une commercialisation à grande échelle.

Source : The Walkman Blog

Ce dépôt d’importation, dévoilé par The Walkman Blog, indique que Sony est en train de finaliser les préparatifs pour lancer les WF-1000XM6 sur le marché. Le calendrier observé pour le casque WH-1000XM6, arrivé chez les importateurs en mars avant une sortie en mai, laisse penser que les écouteurs pourraient être commercialisés dès septembre ou octobre 2025. Rappelons que les WF-1000XM5 sont sortis il y a trois ans.

Quid de la concurrence ?

La gamme WF-1000X de Sony s’est imposée comme une référence en matière de réduction de bruit active, de qualité sonore et de confort. Les WF-1000XM5 avaient déjà marqué une progression notable sur ces points. Autant dire que l’on attend avec une certaine impatience ces WF-1000XM6 qui devraient franchir un nouveau cap, notamment face à une concurrence de plus en plus affûtée, incarnée par les Bose QuietComfort Ultra Earbuds, les Apple AirPods Pro 2 et les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sans oublier les étonnants AKG N5 Hybrid.

Les Sony WF-1000XM5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les informations techniques restent pour l’instant secrètes. Le document d’importation ne dévoile ni le design, ni les performances sonores, ni les fonctionnalités attendues. Toutefois, il mentionne une connexion « 2,4 GHz band », qui pourrait suggérer une compatibilité Wi-Fi en plus du Bluetooth habituel, à l’image des récents Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi. Si cette hypothèse se confirme, cela lui ouvrirait potentiellement de nouveaux usages, comme le streaming audio haute résolution sans compression ou une meilleure gestion multipoint.

Sony pourrait également profiter de ce renouvellement pour intégrer les dernières normes Bluetooth (LE Audio, Auracast) comme pour le casque WH-1000XM6, enrichir les fonctionnalités logicielles via son application compagnon, et proposer des innovations en matière de personnalisation sonore ou de spatialisation audio, à l’image du 360 Reality Audio Upmix introduit sur le dernier casque de la marque.

Enfin, la présence d’un modèle noir laisse aussi présager, comme à l’accoutumée, d’autres coloris lors du lancement officiel. Dans ce domaine, vu qu’il s’agit d’un modèle haut de gamme, il y a peu de chance que les couleurs soient aussi variées qu’avec la série des LinkBuds Fit et Open.