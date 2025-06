Le Poco F7 est le nouveau smartphone de Xiaomi en France. Il se dote d’une puce puissante sans trop faire gonfler son prix.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xiaomi France (montage Frandroid)

On avait le Poco F7 Pro et le Poco F7 Ultra. Quoi de plus normal donc que de voir enfin arriver le Poco F7 dans le catalogue de Xiaomi en France.

Le nouveau smartphone tout juste officialisé peut se résumer assez simplement : une puissance de haut vol avec un Snapdragon 8s Gen 4 pour un prix relativement accessible : plus ou moins 500 euros selon la configuration.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xiaomi France

Le smartphone tente de se démarquer à l’arrière avec un module photo comprenant deux caméras séparés par une démarcation colorée en diagonale. On retrouve aussi une ligne de démarcation sur le dos, toujours dans la diagonale, pour créer un effet ton sur ton, sauf pour le modèle argent qui a droit à un traitement spécial.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xiaomi France

Sur le modèle argenté du Poco F7, la partie supérieur affiche un « style mécanique » arborant aussi le logo de Snapdragon pour bien vous faire comprendre qu’il est puissant et la précision « 50MP OIS » pour faire valoir la qualité photo. Les mots « Limited Edition » sont aussi inscrits, cette fois pour valoriser la rareté de cette déclinaison.

Comptez sur des dimensions de 163,1 x 77,9 x 8,2 mm pour un poids de 215,7 grammes. En façade, l’écran est plat et arbore un poinçon tandis que le châssis profite d’une finition en aluminium avec des tranches plates.

Écran, photo, batterie : ce qu’on retient du Poco F7

Côté écran, le Poco F7 s’équipe d’une dalle LCD de 2772 x 1280 pixels avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. La luminosité maximale est annoncée à 3200 nits en localisé — mais à 1700 nits sur l’ensemble de l’écran. Notez que l’avant est protégé par du verre Gorilla Glass 7i.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xiaomi France

Pour ce qui est de la photo, le capteur principal offre une définition de 50 Mpx (f/1,5) tandis que l’ultra-grand-angle qui l’accompagne offre 8 Mpx. À l’avant, la caméra selfie est à 20 Mpx.

La batterie du Poco F7 profite d’une capacité de 6500 mAh et peut se recharger à hauteur de 90 W en filaire. La recharge sans fil, elle, monte jusqu’à 22,5 W.

Du reste, le Poco F7 profite de l’interface HyperOS 2 et se targue aussi d’une certification IP68 ; cela signifie qu’il peut résister à une immersion dans l’eau jusque dans une certaine mesure.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Poco F7 a droit à deux configurations :

Le Xiaomi Poco F7 est disponible à la vente à partir d’aujourd’hui en France. Vous le trouverez en noir ou en blanc en plus de la fameuse version argentée plus sophistiquée.

