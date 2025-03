Xiaomi Poco F7 et F7 Ultra : tout fuite avant l’annonce officielle, voici ce qu’on sait

L’attente touche à sa fin pour les amateurs de smartphones Xiaomi Poco. Une fuite récente révèle la date de lancement de la très attendue série Poco F7, avec l’arrivée d’un modèle Ultra inédit.

Une fuite provenant du compte Twitter @TX_Tech_Xpert vient de révéler la date présumée du lancement mondial de la série Poco F7. Selon cette source, l’événement se tiendrait le 27 mars prochain, on découvrira ainsi l’arrivée d’une nouvelle génération de smartphones Poco, dont le premier modèle Ultra de la marque.

Une gamme complète aux caractéristiques prometteuses

La série Poco F7 devrait se décliner en trois modèles distincts, chacun ciblant un segment spécifique du marché.

Redmi K80 Pro

Le Poco F7 Ultra, fleuron de la gamme, serait une version rebadgée du Redmi K80 Pro. Il embarquerait le puissant processeur Snapdragon 8 Elite, un écran OLED de 6,67 pouces (QHD+ 120 Hz) et une imposante batterie de 6 000 mAh compatible avec la charge rapide 120 W.

Le Poco F7 Pro, quant à lui, s’inspirerait du Redmi K80, avec un écran similaire à l’Ultra, mais équipé du Snapdragon 8 Gen 3 et d’une batterie de 6 550 mAh supportant une charge de 90W. Le Poco F7 standard pourrait reprendre les caractéristiques du Redmi Turbo 4, avec un processeur Dimensity 8400 Ultra, un écran AMOLED de 6,67 pouces (FHD+ 120Hz) et une batterie de 6 650 mAh avec charge 90 W.

Ces caractéristiques, bien que non confirmées officiellement, laissent présager des appareils performants et polyvalents. Parallèlement à ces informations techniques, des fuites concernant les prix en zone euro ont fait surface.

Selon ces sources, la série F7 serait environ 20 % plus chère que sa devancière, avec un Poco F7 Ultra avec 512 Go et 16 Go de RAM avoisinant les 800 euros. Ces tarifs restent à confirmer lors du lancement officiel.