Galaxy S25 : une fuite à l’allure très officielle nous en apprend plus sur les ambitions IA de Samsung

Il reste un peu moins d’une semaine avant l’annonce officielle des Galaxy S25, mais on sait quasiment tout des nouveaux téléphones grâce à une nouvelle fuite de grande ampleur.

Crédit : Tecnoblog

C’est presque devenu une habitude. Alors que Samsung s’apprête à lever le voile sur sa nouvelle famille de smartphones haut de gamme, des petits malins sur le web ont généreusement gâché la surprise en dévoilant une bonne partie de la fiche technique des futurs téléphones sud-coréens.

Cette fois-ci, c’est le site portugais Tecnoblog qui a réussi à mettre la main sur le matériel promotionnel de S25. Pensés pour être placardés dans le communiqué de presse et sur le site de Samsung, ces visuels confirment pas mal de petits détails qui avaient déjà émergé dans les fuites précédentes.

Grosse batterie et pléthore de capteurs photo

Question caractéristique technique, ces images confirment que le S25 sera à priori équipé d’une batterie de 4900 mAh tandis que le modèle Ultra pointera à 5000 mAh.

Le modèle le plus abordable devrait avoir trois modules photo à l’arrière (12 Mpx ultra grand-angle, 50 Mpx grand-angle et 10 Mpx en zoom x3) et un module de 12 Mpx à l’avant. Le s25 Ultra en aura, semblerait-il, 4 à l’arrière (50 Mpx ultra grand-angle, 200 Mpx grand-angle, 10 Mpx zoom x3 et 50 Mpx zoom x5) et un à l’avant (12 Mpx).

Crédit : Tecnoblog

Ces images promettent aussi que les téléphones seront équipés du processeur « le plus puissant jamais intégré à un appareil Galaxy » sans qu’on sache exactement s’il s’agit d’une puce Exynos ou Snapdragon pour l’Europe. À noter tout de même que les dernières rumeurs pointent vers les composants Made in Qualcomm, pour le plus grand bonheur du Vieux Continent.

De l’IA Made in Google

Sans surprise, plus que la fiche technique c’est les fonctions d’IA des prochains téléphones qui font beaucoup parler d’elle. Alors qu’on pensait avoir le droit à un Bixby sous stéroïdes sur les S25, il semble que Samsung mise en fait bien plus sur l’intégration de Gemini, le chatbot à tout faire de chez Google.

L’IA de Mountain View sera à priori intégrée en profondeur dans le système, permettant par exemple en une commande vocale de synthétiser le contenu d’une vidéo YouTube dans une note de téléphone. La dernière bande-annonce publiée par Samsung montre aussi que Gemini sera capable de comprendre des commandes complexes avec requêtes dans une même phrase.

Crédit : Tecnoblog

Enfin, les S25 viendraient avec une fonctionnalité « Now Brief » chargée de vous offrir automatiquement les informations les plus pertinentes selon l’heure de la journée ou ce que vous faites. Au réveil, l’interface vous offrira la météo du jour et des statistiques sur votre sommeil et, à midi, elle vous rappellera les promotions disponibles dans les restaurants autour de vous.