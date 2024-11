Samsung ressort Bixby des oubliettes pour lui coller de l’IA générative : voici les nouveautés prévues

Oublié depuis l’avènement de ChatGPT, Google Gemini et consorts, Bixby a été un temps un argument commercial de poids pour vendre des téléphones Samsung. Le constructeur coréen n’en a d’ailleurs pas fini avec son assistant personnel.

Un Bixby plus intelligent, ça vous tente ? Si vous n’avez jamais utilisé de téléphones Samsung, cette phrase peut vous paraître incongrue.

Dévoilé en 2017, Bixby a fait partie de la grande mode des assistants virtuels personnels, à côté de ses semblables, comme Siri et Google Assistant. Mis en avant sur les smartphones de chez Samsung, le programme est lentement tombé dans l’oubli ces dernières années, au fur et à mesure que les IA génératives et autres agents conversationnels type ChatGPT ont gagné en popularité.

Pourtant, Samsung vient d’annoncer d’importantes nouveautés pour son assistant virtuel. Comme le constructeur l’avait promis il y a quelques mois, une version plus intelligente et plus débrouillarde de Bixby vient d’être annoncée en Chine remarque SamMobile. Sur cet immense marché commercial, le Bixby de « nouvelle génération » veut aller tutoyer les programmes d’IA générative actuelle grâce à une injection de deep learning.

En Chine uniquement

Concrètement, l’assistant virtuel peut désormais générer des vidéos à la volée, construire des documents Word ou Excel ou comprendre le contenu affiché à l’écran pour répondre de façon appropriée aux requêtes des utilisateurs et des utilisatrices. Rien que ne puissent pas déjà faire les autres assistants virtuels dopés à l’IA, mais Samsung est manifestement très fier d’avoir son programme maison.

Pour le moment, ce Bixby 3.0 est uniquement disponible sur les Galaxy W25 et W25 Flip, des variantes chinoises exclusives des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Aucune information quant à une éventuelle sortie du nouveau Bixby à l’international n’a encore fuité. Cependant, il n’est pas interdit de spéculer.

Une arrivée internationale dans One UI 7 ?

Avec sa suite logicielle Galaxy AI, Samsung a largement mis l’accent sur l’apprentissage machine ces derniers mois. Et si le nouveau Bixby semble être un projet à part, il y a fort à parier que l’assistant virtuel commencera sa vie à l’internationale en même temps que One UI 7, la surcouche logicielle made in Samsung attendu pour début 2025.

Il ne serait en effet pas étonnant que le nouveau Bixby soit présenté comme un concurrent sérieux à Google Gemini et Apple Intelligence, Samsung ne voulant pas se faire dépasser par la pomme ou être pied et poing liés à Google et à sa réputation, méritée, de grand fossoyeur logiciel.

