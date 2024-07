Samsung Bixby va devenir bien plus intelligent dans quelques mois

Samsung Bixby va subir une mise à jour majeure dans les prochains mois avec l'intégration d'IA dans son système.

Samsung a présenté hier ses Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. S’il a évoqué leurs caractéristiques en long et en large et s’est même étalé sur leurs nouvelles fonctions d’intelligence artificielle, le constructeur a passé un sujet à la trappe : Bixby.

Et pourtant il y a matière à parler de l’assistant vocal maison de Samsung. La dernière mise à jour de cette partie de One UI date de 2023. Samsung n’y a pas touché depuis. Logique donc de voir aujourd’hui quelques nouveautés de ce côté, surtout avec l’expansion de Galaxy AI que Samsung compte bien installer sur 200 millions de smartphones, comme il l’a annoncé lors de son Unpacked 2024.

Bixby s’enrichira d’IA dans les prochains mois

TM Roh, responsable mobile de Samsung, a confirmé à CNBC qu’ils présenteront un Bixby amélioré et alimenté par l’IA dans les prochains mois. On imagine assez qu’il pourrait être une des parties phares de One UI 7, lequel équipera sans nul doute les Galaxy S25, prévus pour début 2025.

À ce jour, Samsung est la seule marque à ne pas intégrer d’IA dans son assistant vocal. Google a remplacé Google Assistant par Gemini sur ses Pixel, Amazon a ajouté de l’IA générative dans son assistant vocal Alexa depuis 2023 et Apple se prépare à rendre Siri plus intelligent avec le déploiement d’iOS 18, prévu pour cet automne.