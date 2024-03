Voici pourquoi Samsung ne veut pas jeter Bixby aux oubliettes

Un haut responsable de Samsung nous explique pourquoi, à l'ère de l'intelligence artificielle et de Galaxy AI, le géant coréen croit encore beaucoup en Bixby !

Samsung s’est jeté à corps perdu dans le monde de l’intelligence artificielle. Avec ses derniers smartphones — Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra –, le constructeur a inauguré Galaxy AI. Ce terme désigne un ensemble de fonctionnalités dopées à l’IA et promettant de grandement faciliter la vie au quotidien. Mais alors, quid de Bixby ?

Pour rappel, Bixby est l’assistant vocal développé par Samsung. Une sorte d’alternative à Google Assistant que la marque coréenne a beaucoup poussée sur ses téléphones. Toutefois, les débuts très mitigés de Bixby lui ont créé une mauvaise réputation. Malgré plusieurs efforts pour améliorer l’expérience, les dégâts semblent irrémédiables.

Sans surprise, on a donc vu Bixby être nettement moins mis en avant sur l’interface One UI de Samsung. Pour autant, l’assistant et ses fonctions restent bien présents pour qui souhaite en profiter. Tout cela est simplement plus discret aujourd’hui.

Les grandes ambitions de Samsung pour Bixby

Mais la situation de Bixby devrait évoluer ! C’est en effet ce que laisse entendre YJ Kim, un Executive Vice-President à la tête de l’équipe Language AI de Samsung Electronics. Il est l’un des grands artisans des initiatives de la marque sur le volet de l’intelligence artificielle et a occupé un poste déterminant dans le développement des Galaxy S24.

En marge du MWC 2024, où Samsung a notamment exposé sa Galaxy Ring, Frandroid a pu discuter avec YJ Kim. L’occasion de lui demander si Bixby avait toujours sa place à côté ou au sein de Galaxy AI.

Notre interlocuteur rappelle tout d’abord que « Bixby a été conçu et développé comme une interface vocale qui connecter l’utilisateur aux appareils Galaxy ». En sous-texte, on comprend que le haut responsable justifie ainsi que l’assistant vocal n’est pas (encore) le fer-de-lance de Galaxy AI.

Pour Bixby, nous allons bien sûr appliquer les technologies de l’IA et des LLM [grand modèle de langage ; NDLR]. Jusqu’à présent, nous avons utilisé Bixby pour un contrôle direct de l’humain. Cependant, à l’avenir, nous allons faire en sorte que Bixby comprenne l’intention des utilisateurs et reconnaisse ce qu’ils essaient de faire même s’ils ne donnent pas de commande verbale directe.

Ainsi, « il ne s’agira plus seulement d’une interface vocale, mais aussi d’un nouveau composant d’IA qui offrira de nouvelles expériences aux utilisateurs ». Concrètement, les projets restent vagues, mais on devine chez Samsung de très grandes ambitions autour de Bixby, aussi surprenant que cela puisse paraître de prime abord.

Un second souffle grâce à l’IA

Une stratégie potentiellement risquée, mais il est intéressant de voir que Samsung envisage un second souffle pour Bixby en profitant de l’avènement de l’IA. YJ Kim en profite pour partager un autre commentaire. Il rappelle en effet que Bixby fonctionne à travers tous les produits de l’écosystème Galaxy, même sur des appareils datant de quelques années.

Bixby pourrait ainsi se révéler utile dans ce cadre-là, « pour que de plus vieux produits dans l’écosystème Galaxy puissent comprendre et saisir l’intention des utilisateurs afin de prendre des initiatives ».

Bref, on l’aura compris. Bixby peut devenir une sorte de pierre angulaire pour le développement de Galaxy AI.