iOS 18 beta 3 est là avec des nouveautés : Apple joue avec le noir et la dynamique

Apple a déployé la beta 3 d'iOS 18, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du changement. Du mode sombre intelligent aux fonds d'écran dynamiques.

La star de cette beta 3, c’est sans conteste le nouveau mode sombre intelligent. Apple a intégré une technologie basée sur l’apprentissage automatique qui peut transformer activement les icônes de vos applications en version sombre. Fini le contraste désagréable entre votre fond d’écran sombre et vos icônes lumineuses !

Cette fonctionnalité semble particulièrement efficace pour les applications tierces comme Facebook, Etsy, ou encore YouTube. Le principe est simple : pour certaines icônes, la couleur secondaire devient la couleur principale, tandis que pour d’autres, le fond blanc passe simplement au noir. Un petit changement qui pourrait faire une grande différence pour vos yeux la nuit venue.

Un fond d’écran qui s’adapte à votre journée

Autre nouveauté visuelle : le fond d’écran dynamique. Apple a ajouté une option « dynamique » qui fait changer la couleur de votre fond d’écran au fil de la journée.

La beta 3 apporte aussi son lot d’améliorations ergonomiques. Dans l’application Photos, un nouveau bouton « Sélectionner » facilite la sélection multiple d’images. L’application Messages voit ses emoji, Memoji et autocollants regroupés dans une interface unique, plus intuitive. Même la fonction lampe de poche a droit à son lifting, avec une interface plus large pour ajuster la luminosité.

L’IA d’Apple : l’arlésienne d’iOS 18

Si ces nouveautés visuelles et ergonomiques sont bien présentes, l’intelligence artificielle d’Apple reste encore dans l’ombre. Le code de la beta mentionne bien des fonctionnalités comme Genmoji, Image Playground ou Writing Tools, mais rien n’est encore activé. De plus, Apple semble vouloir retarder le déploiement de ces fonctions IA en Europe, voire dans le monde entier. Une décision qui pourrait repousser l’arrivée de « Apple Intelligence » à 2025.

RCS : l’ouverture timide d’Apple

La beta 3 apporte aussi des précisions sur le support du RCS (Rich Communication Services). Si l’option est désormais visible pour certains utilisateurs hors des États-Unis, notamment au Canada, son fonctionnement effectif reste flou. Une ouverture timide d’Apple vers un standard de messagerie plus universel ?

Pour aller plus loin

Message RCS : tout comprendre au remplaçant du SMS

Malgré toutes ces nouveautés alléchantes, notre conseil reste le même : patience. À moins que vous n’ayez besoin d’iOS 18 pour votre travail, il est préférable d’attendre la version stable. Les betas peuvent être capricieuses, avec des bugs et une autonomie réduite. Si vraiment vous ne pouvez pas résister, installez la beta sur un appareil secondaire.

Pour aller plus loin

iOS 18 avant tout le monde : comment installer la version bêta sur votre iPhone