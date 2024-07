C’est confirmé, Samsung Galaxy AI est gratuit jusqu’à fin 2025… mais qu’en sera-t-il après ?

Samsung aurait-il sonné la fin de la récré ? En confirmant la gratuité de Galaxy AI jusqu'à fin 2025, la marque ouvre une question : qu'en sera-t-il à partir de 2026 ?

Samsung suggère que les fonctions Galaxy AI ne resteront pas gratuits indéfiniment. En effet, la marque indique clairement que les utilisateurs pourront gratuitement profiter jusqu’à fin 2025 de toutes les options débloquées par l’intelligence artificielle. Toutefois, la formulation utilisée en notes de bas de page d’un récent communiqué soulève quelques interrogations.

Les fonctions Galaxy AI seront disponibles gratuitement jusqu’à la fin de l’année 2025 sur les appareils Samsung Galaxy pris en charge.

Pour rappel, c’est lors de l’événement Unpacked de janvier dernier que Samsung a présenté sa solution de fonctions d’intelligence artificielle. Un package qui a rapidement séduit les utilisateurs de la série S24 et par la suite ceux de S23, S22 et même S21, sans compter les Z Fold et les Z Flip.

Cependant, et nous l’avions dit en janvier déjà, le géant coréen a mis le paquet sur le développement de sa propre solution d’IA et a pensé à un plan de rentabilité jusqu’en 2025. Au-delà, il y aura facturation, mais pas pour tout. Galaxy AI est opéré de deux manières : dans le cloud et en local.

Ainsi, logiquement, les fonctions locales devraient rester accessibles gratuitement. Ce sont celles qui nécessitent des calculs sur des serveurs distants qui pourraient être soumises à tarification.

De nouvelles fonctions pour ceux qui payent ?

Cette approche permettrait aux utilisateurs de profiter des avancées de base de l’IA gratuitement tout en offrant une expérience plus enrichie à ceux qui sont prêts à payer. Samsung ayant des plans pour apporter des fonctions plus poussées à Galaxy AI, comme le précisait TM Roh, président de Samsung Mobile eXperience, en janvier.

Bien que les détails sur un éventuel « Galaxy AI Plus » ne soient pas encore confirmés, il est désormais clair que la version 100% gratuite ne sera disponible que jusqu’à la fin de 2025.

L’IA sur smartphone va-t-elle devenir payante ?

D’autres grandes entreprises, comme Google avec Gemini, OpenAI avec ChatGPT et Microsoft avec Copilot, ont également introduit des versions premium de leurs services d’IA. Mais Samsung est avant tout un constructeur et Galaxy AI vient avec son logiciel OneUI inclus dans le prix de ses smartphones. Et c’est ce qui fait toute la différence.

Premier à lancer une offre IA sur ses appareils, Samsung sera-t-il l’instigateur d’un nouveau marché monétisable ? Google, Apple ou encore Oppo pourraient s’engouffrer dans la brèche.

Pour l’instant, Samsung se concentre sur l’expansion de l’expérience Galaxy en ouvrant des boutiques éphémères dans sept grandes villes du monde, dont Paris. Les nouveaux Galaxy Experience Spaces permettront au grand public d’explorer la prochaine phase de Galaxy AI de manière interactive. Dans la capitale française, ce sera au 125 avenue des Champs-Élysées du 10 juillet à fin octobre 2024.

D’ailleurs, le 10 juillet coïncide avec la présentation des nouveaux Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, lors d’un Galaxy Unpacked qui se tiendra à Paris.