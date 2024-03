Mise à jour des Galaxy S23 : voici quand Samsung One UI 6.1 sera déployé

Samsung l’avait promis, le déploiement de son interface OneUI 6.1 aura lieu dans quelques jours, le constructeur ayant avancé une date précise.

Samsung l’avait annoncé en février, la dernière version de sa surcouche atteint bien ses anciennes gammes de smartphones et tablettes, Galaxy S23 en tête. Jusqu’alors, nous n’avions qu’une estimation du lancement de cette mise à jour : mars 2024. Aujourd’hui, le constructeur coréen précise clairement le jour du déploiement de One UI 6.1 qui devrait donc intervenir le 28 mars.

Pour les autres Galaxy, il faudra patienter

SamMobile confirme l’information en mettant en exergue les notifications envoyées par Samsung China sur ses Galaxy S23. Une précision qui a toute sa valeur d’ailleurs puisqu’elle ne confirme que le déploiement de One UI 6.1 sur les S23, mais pas sur les autres modèles mis en avant par Samsung dans son annonce initiale.

Pour rappel, outre les Galaxy S23, One UI 6.1 doit aussi être déployé doit aussi être déployé sur les Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra. Vraisemblablement, il faudra patienter jusqu’en avril pour ces derniers.

One UI 6.1 est une lourde mise à jour. Outre de classiques correctifs, elle apporte surtout tout un lot de nouvelles fonctionnalités contenues dans Galaxy AI. Ce package d’intelligence artificielle était jusqu’alors exclusif aux Galaxy S24. Samsung souhaite avec lui « dominer le marché » avec 100 millions de smartphones équipés de sa solution IA.

Un espoir de voir des fonctions IA arriver sur les Galaxy S22

One UI 6.1 n’est déployé que sur les smartphones haut de gamme récents de Samsung. L’entrée et le milieu de gamme n’y ont pas droit pour l’instant, tout du moins. Lors de l’annonce de One UI 6.1, Samsung n’avait pas mentionné les Galaxy S22 pourtant suffisamment puissants pour accueillir cette mise à jour. Finalement, il se pourrait qu’ils reçoivent une partie des fonctionnalités d’intelligence artificielle des Galaxy S24, celles qui sont traitées en totalité dans le cloud.

Avec cette méthode, Samsung s’affranchit des contraintes matérielles. On pourrait même imaginer donc des fonctions IA ajoutées à des modèles encore plus anciens, mais c’est la logistique qui devrait limiter ici Samsung. Quoi qu’il en soit, le chef de la division mobile de Samsung, TM Roh, qui a lâché cette info lors de la dernière réunion avec ses actionnaires, précise que cette idée n’est encore qu’à l’état de projet.