Ces anciens smartphones Samsung pourraient avoir droit aux principales nouveautés des Galaxy S24

Samsung a indiqué vouloir étendre Galaxy AI à d'anciennes générations de smartphones. De quoi suggérer un déploiement à l'avenir vers le Galaxy S22.

Samsung avait prĂ©venu : les nouveautĂ©s Galaxy AI intĂ©grĂ©es aux Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra ne seront pas rĂ©servĂ©es aux derniers modèles en date du constructeur. Après avoir annoncĂ© un dĂ©ploiement sur les Galaxy S23 de l’an dernier, ce sont dĂ©sormais les gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dentes qui ont fait l’objet d’une annonce.

Comme le rapport le site Phone Arena, le responsable de la division smartphones de Samsung, TM Roh, a en effet annoncĂ©, Ă l’occasion d’un appel avec les investisseurs, que Galaxy AI pourrait arriver sur des smartphones plus anciens que ceux dĂ©jĂ mis Ă jour. « Le S23, le Fold et le Flip lancĂ©s l’an dernier seront mis Ă jour avec AI et nous Ă©tudions les modèles prĂ©cĂ©dents », a indiquĂ© le cadre de Samsung, affirmant que ses Ă©quipes « prĂ©parent peu Ă peu des projets pour soutenir une expĂ©rience Galaxy AI Ă part entière ».

La principale difficultĂ© pour Samsung semble venir des composants intĂ©grĂ©s aux diffĂ©rents smartphones. Tous ne seraient en effet pas compatibles avec les besoins des fonctionnalitĂ©s liĂ©es Ă Galaxy AI. « Pour faire de l’IA directement sur l’appareil, il faut prendre les limitations matĂ©rielles en considĂ©ration et beaucoup de travail est nĂ©cessaire », a ainsi prĂ©cisĂ© TM Roh.

Le Galaxy S22 en bonne position pour être éligible

Le Galaxy S22 semble ĂŞtre le mieux placĂ© parmi les « modèles prĂ©cĂ©dents » Ă l’Ă©tude chez Samsung pour profiter de Galaxy AI — il s’agit notamment du smartphone le plus puissant Ă ne pas encore avoir droit Ă ces fonctionnalitĂ©s — au mĂŞme titre que les Galaxy S22 Plus et S22 Ultra. NĂ©anmoins, TM Roh ne les a pas citĂ©s expressĂ©ment. Surtout, il s’agit encore d’une Ă©tude de faisabilitĂ© du cĂ´tĂ© de Samsung et le constructeur pourrait rĂ©aliser que cette mise Ă jour n’est pas possible compte tenu des limitations matĂ©rielles.

Pour rappel, Galaxy AI regroupe un ensemble de fonctionnalitĂ©s liĂ©es Ă l’intelligence artificielle sur les produits Samsung. Il peut aussi bien s’agir de fonctions liĂ©es Ă la retouche ou au recadrage de photos, que de la formulation des messages ou de la traduction instantanĂ©e.