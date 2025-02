On sait tout sur le Xiaomi 15 Ultra, il n’a plus aucun secret

Préparez-vous : WinFuture a dévoilé toutes les caractéristiques du Xiaomi 15 Ultra, et c’est du lourd, surtout côté photo !



Xiaomi 15 Ultra // Source : WinFuture

Le Xiaomi 15 Ultra arrive bientôt sur le marché, et autant vous prévenir tout de suite : ce nouveau smartphone est très prometteur.

Avec son appareil photo signé Leica, un écran de qualité et une puissance monstre sous le capot, ce smartphone promet de mettre la barre très haut. Grâce aux infos exclusives dévoilées par WinFuture, on a enfin tous les détails techniques et même quelques visuels marketing pour se faire une idée.

On met le conditionnel, mais avec le sérieux légendaire de WinFuture, on peut être quasi sûrs que ces infos tiennent la route.

On commence par le plus impressionnant : la partie photo. Xiaomi s’est encore une fois associé à Leica, une marque allemande légendaire dans le monde de la photographie, pour offrir un système de quatre caméras à l’arrière.

Le capteur principal serait un Sony LYT-900 de 50 mégapixels, ce dernier va capter un max de lumière grâce à son ouverture ultra-large (f/1,63). À ses côtés, on trouve un ultra grand-angle de 50 mégapixels, parfait pour les paysages ou les selfies de groupe, et une caméra de 50 mégapixels avec un zoom optique 3x, idéal pour cadrer sans perdre en qualité.

Mais attendez, le clou du spectacle, c’est le quatrième capteur : un monstre de 200 mégapixels signé Samsung, conçu pour les zooms longue distance (jusqu’à 4,3x optique). Avec une optique de type périscope, il permet de voir loin, très loin, tout en gardant des détails bluffants. Selon Xiaomi, ces quatre caméras couvriraient huit distances focales différentes.

Un écran 120 Hz et le Snapdragon 8 Elite

Alors, ça n’est pas étonnant, puisque c’est le pack « smartphone premium » de 2025.

Côté écran, le Xiaomi 15 Ultra ne fait pas semblant. On parle d’une dalle Amoled de 6,73 pouces avec une définition QHD (3200 x 1440 pixels). Grâce à la technologie LTPO, le taux de rafraîchissement varie de 1 à 120 Hz – ça veut dire que l’écran s’adapte à ce que vous faites : fluide pour les jeux, économe pour lire un article. Et avec une luminosité maximale de 3200 nits, même en plein soleil, vous devriez y voir clair. Bonus : il serait protégé par un verre spécial, le « Xiaomi Shield Glass 2.0 », qui résiste aux chocs et aux rayures.

Sous le capot, ça cogne fort aussi. Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, avec ses huit cœurs qui montent jusqu’à 4,32 GHz, est une bête de course. Ajoutez à ça 16 Go de RAM – la mémoire vive – et 512 Go de stockage.

Une batterie correcte

Pour alimenter tout ça, Xiaomi a mis une batterie de 5410 mAh, bien plus généreuse que sur le modèle précédent. Alors, c’est mieux que Samsung, mais moins bien que certains constructeurs chinois dont les capacités de batterie dépassent les 7000 mAh.

En pratique, ça devrait tenir une journée sans broncher. La charge rapide à 90 watts remplit le réservoir en un clin d’œil, et si vous préférez le sans-fil, il grimpe à 80 watts avec un chargeur spécial. Petit détail : il peut aussi recharger vos écouteurs ou la montre d’un pote grâce à la charge inversée (10 watts). Néanmoins, nous ne savons pas s’il est compatible Qi2, avec les aimants au dos.

Enfin, le Xiaomi 15 Ultra coche toutes les cases du haut de gamme moderne : certification IP68/IP69K (il résiste à l’eau et à la poussière), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC pour payer sans contact, et un capteur d’empreintes sous l’écran.

Il sera disponible en Europe début mars, après son lancement en Chine le 27 février, en noir, blanc ou une édition « Silver Chrome » qui imite le look d’un appareil Leica. Le prix ? A priori, 1499 euros.