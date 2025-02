Xiaomi vient-il de dévoiler le plus beau smartphone de l’année ?

Le patron de Xiaomi, Lei Jun, a publié plusieurs images du Xiaomi 15 Ultra. Le nouveau fleuron semble avoir un design très attrayant.

Avec les écrans borderless et certains standards en matière de design, comme un châssis en métal, les smartphones sont devenus plus difficiles à distinguer entre eux.

Pourtant, il est bel et bien possible de faire des propositions avec un peu d’originalité. C’est ce que dévoile Lei Jun, le patron de Xiaomi, en présentant des images du futur Xiaomi 15 Ultra.

Fleuron bicolore

Avec son nouveau fleuron, Xiaomi a voulu poussé encore plus loin son partenariat avec le spécialiste de la photo Leica. Au point où le Xiaomi 15 Ultra emprunte plusieurs codes de design des appareils photos iconiques du partenaire.

On retrouve ainsi le design à deux tons, noir et blanc, avec cette tranche blanche seulement marquée du petit logo UItra, là où on retrouverait habituellement le logo rouge de Leica.

L’image laisse également imaginer une texture proche du cuir pour ce qui est de la surface noire.

Le Leica M Edition 70 // Source : Leica

Ce design permet de mettre en lumière l’impressionnant module photo avec de multiples objectifs. Le smartphone devrait proposer, d’après les rumeurs, pas moins de quatre appareils photo au dos de 50 mégapixels chacun pour le grand angle 23 mm, le téléobjectif 75 mm et l’ultra grand angle, avec un capteur de 200 mégapixels en supplément pour le téléobjectif périscopique.

Le Xiaomi 15 Ultra sera présenté dans quelques jours lors d’une conférence à Barcelone à l’occasion du MWC 2025. Plus précisément le dimanche 2 mars à 15 heures (heure de Paris). Frandroid sera évidemment sur place pour couvrir l’événement.