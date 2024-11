Test du Asus TUF Gaming A14 (2024) : plus beau, plus rapide, mais plus cher

Chez Asus, il y a toujours eu deux gammes : les PC portables ROG, techniquement sous leur propre marque et très clairement destiné aux consommateurs avec un portefeuille plus conséquent. Et la gamme TUF, techniquement sous la grande ombrelle Asus, et dont l’argument de vente principal est la solidité.

Crédit photo : OtaXou

Mais tout le monde le sait : la gamme TUF est moins la gamme « dédiée à la solidité » que celle-là plus accessible financièrement. Depuis quelque temps maintenant, les ordinateurs sous cette étiquette sont généralement très plastiques, très épais, très lourds, mais ont au moins le mérite d’offrir les bonnes performances au bon prix. En 2024, les choses changent pour la gamme TUF et ce modèle A14.

Fiche technique

Modèle Asus TUF Gaming A14 2024 (FA401) Dimensions 227 mm x 19,9 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen AI 9 HX 370 Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 2048 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1460 grammes Profondeur 311 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

Toute cette intro pour dire que l’Asus TUF Gaming A14 est très loin de ressembler aux modèles précédents. Enfin… Le châssis est toujours conçu principalement en plastique, bien sûr. Mais à 1,69 centimètre d’épaisseur pour 1,46 kilo de poids, nous observons bien vite que les lignes de la gamme ont commencé à profiter des investissements et de la ligne directrice de la gamme ROG.

Crédit photo : OtaXou

En vérité, s’il reste un rectangle plastique noir avec de bonnes grilles d’aération au dos, le TUF Gaming A14 cuvée 2024 est bien plus sobre et bien plus moderne que les propositions précédentes. Il est toujours résolument gamer, mais son attitude est bien plus proche du haut de gamme désormais. La qualité de fabrication malgré la modestie des produits utilisés semble avoir largement gagné au change, au point qu’on doute beaucoup moins de la viabilité de l’appareil sur le long terme.

Clavier et pavé tactile

PC gamer veut généralement dire clavier RGB, mais ce n’est pas le cas pour le A14. L’élan de sobriété de la marque se voit maintenant sur ce rétroéclairage blanc uniquement, mais les touches restent un tantinet gamer quand même. Clavier chiclet classique, mais une distance d’activation plus profonde que la moyenne et un retour bien élastique. On regrettera juste des touches trop peu stabilisées, et toujours cette touche Entrée coupée en deux à la mode américaine chez Asus.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile offre une diagonale très large, surtout pour un modèle de 14 pouces. Cependant, la configuration est classique : la glisse est bien présente, mais nous ne sommes pas non plus sur un pavé en verre.

Connectique

À gauche, nous pouvons profiter du port d’alimentation réversible propriétaire de la marque, d’un port HDMI 2.1 FRL, d’un port USB-C 4.0 compatible 40 Gbps, d’un port USB A 3.2 Gen 2 et d’un port combo jack. À droite, nous retrouvons un second port USB A 3.2 Gen 2, un port USB-C 3.2 Gen 2 compatible DisplayPort et un lecteur de cartes microSD.

La connectique est assez large pour ce type de produit. On remarque particulièrement la présence d’un port USB-C 4.0, un point souvent retiré des configurations plus accessibles. Un lecteur de cartes SD plein format aurait été parfait, mais il est difficile de se plaindre ici, d’autant que les éléments sont aussi très bien placés.

Webcam et audio

L’Asus TUF Gaming A14 de 2024 profite d’un simple capteur 1080p. Ce dernier est vraiment mauvais en considérant les évolutions de traitement d’image du marché cette année, et le SoC AMD récent intégré n’aide pas forcément plus. On sent que ce trait n’est pas une priorité.

Il en va de même pour l’audio d’ailleurs. Les haut-parleurs intégrés en dessous de la machine sont mauvais, à peine jouable pour regarder une vidéo YouTube alors qu’aucun signal n’est traitement convenable. On sent que le constructeur compte sur le fait que ses utilisateurs auront des haut-parleurs externes ou un casque.

Écran

L’Asus TUF Gaming A14 propose une dalle IPS LCD de 14 pouces en définition native de 2560 x 1600 pixels, soit Quad HD au ratio 16:10. Ce dernier est compatible avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, géré par NVIDIA G-Sync.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que l’écran couvre 101,2% de l’espace sRGB pour 71,7% de l’espace DCI-P3, ce qui est un peu décevant en 2024. La luminosité maximale est relevée à 451 cd/m², ce qui est correct pour un écran traité anti-reflet comme celui-ci. Le ratio de contraste est lui mesuré à 1167:1, très bon pour une dalle IPS LCD.

Crédit photo : OtaXou

La température de couleurs moyenne est mesurée à 6856K, légèrement trop froide par rapport à la norme NTSC de 6500K recherchée. Le delta E00 moyen est mesuré à 1,97, dans le cadre donc, avec un écart maximal assez élevé de 6,57 sur les tons bleus royaux.

Crédit photo : OtaXou

En considérant toutes ses autres caractéristiques gaming, on peut dire que la dalle du TUF Gaming A14 est plutôt bonne. On aurait vraiment aimé que celle-ci supporte proprement l’espace DCI-P3, important désormais dans le milieu, mais un sRGB bien construit avec les fonctionnalités gaming optimisées qu’il propose est acceptable et apprécié.

Logiciel

Comme toujours, nous retrouvons sur la configuration Asus le combo MyAsus et Armoury Crate. On apprécierait que le constructeur fusionne les fonctionnalités de ces deux logiciels en un. MyAsus gère comme toujours très bien les mises à jour du système, sans trop abuser sur les ressources système.

De son côté, Armoury Crate est toujours un excellent logiciel de gestion des performances, très clair à comprendre et rapide à utiliser. Sa faille reste qu’il est beaucoup trop gourmand en ressources pour son propre bien.

Configuration accessible financièrement oblige, on retrouve quelques logiciels publicitaires préinstallés comme l’exécrable McAfee, qu’on vous invite à désinstaller rapidement.

Performances

Dans notre configuration de test, l’Asus TUF Gaming A14 est équipé d’un SoC AMD Ryzen AI 9 HX 370, un CPU à 12 cœurs pour 24 threads pouvant turbo jusqu’à 5,1 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MT/s, 1 To de stockage en PCie 4.0 (sur 2 slots M.2 disponibles) et une partie graphique mobile Radeon 890M.

Mais pour le jeu vidéo, on comptera surtout sur le circuit graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 au TGP de 100W (contre 115W maximum). Grâce à la technologie Advanced Optimus, la commutation entre le GPU AMD et celui Radeon se fait le plus naturellement du monde, pour les meilleures performances comme la meilleure autonomie.

Benchmarks

La partie CPU ne déçoit toujours pas. L’AMD Ryzen AI 9 HX 370 nous montre une nouvelle fois un superbe score de 1203 points en multi core pour 106 points en single core, qui souligne comme Asus fait aujourd’hui partie des rares à réussir à tirer le meilleur des nouvelles générations de puce rapidement sur le marché.

Sur la partie graphique, la RTX 4050 mobile nous envoie 1981 points sur Speed Way pour 1861 points sur Steel Nomad classique. Des scores encourageants pour la plus petite partie graphique moderne de NVIDIA, qui tend à prouver qu’elle peut toujours gérer un peu de ray-tracing tout en faisant tourner les derniers jeux.

Côté IA, on retiendra un score de 1738 points sous Procyon en version TensorRT, configuré sur les calculs en nombres entiers. Ici, le GPU se fait plus ou moins rattraper par les NPU des derniers SoC AMD, Intel ou Qualcomm. Il vaudra donc mieux compter sur le NPU XDNA intégré au Ryzen AI 9 pour optimiser la consommation.

Enfin, le stockage ne déçoit pas, fait rare chez Asus. Le constructeur fait enfin le choix d’intégrer un SSD représentatif de la fin de génération PCIe 4.0, alors qu’il a tendance à faire quelques économies sur ce point. C’est plaisant à voir !

En jeu

La RTX 4050 est loin d’être la partie graphique mobile la plus performante de NVIDIA. Cependant, on ne peut renier qu’au prix des configurations qu’elle intègre, elle ne démérite pas. Si Cyperbunk 2077 en RT Ultra sans DLSS ne fera jamais partie de ses capacités, réussir à tirer 23 FPS sur un Ratchet & Clank: Rift Apart poussé à fond est plus qu’honorable.

Bien sûr, nous nous limitons ici à une définition 1080p, sur laquelle la RTX 4050 mobile intégrée au TUF Gaming A14 de 2024 saura faire mouche. Pour profiter du 60 FPS sur les jeux les plus récents, il faudra faire quelques sacrifices de rendu, mais notons tout de même une témérité bienvenue.

Pour les créatifs

Sur ce point, difficile d’être déçu. Même le circuit graphique le moins performant de NVIDIA arrive à mettre une petite claque au meilleur du meilleur des SoC de l’année, avec une différence de 1000 à 2000 points sur nos scores Procyon de créativité. Le TUF Gaming A14 de 2024 saura être un allié pour quiconque cherche de la polyvalence.

Refroidissement et bruit

L’avantage de cette configuration plus modeste est qu’elle ne va pas énormément chauffer. Entre le Ryzen AI 9 HX 370 qui est conçu pour limiter la chauffe, et la RTX 4050 qui n’est pas particulièrement puissante… Les performances sont tenues de bout en bout.

Le châssis lui-même ne dépasse pas les 45°C en pleine charge synthétique, ce qui est très rare pour un PC portable gamer. Et si les ventilateurs peuvent être très bruyants à pleine charge, ils activent rarement ce mode et restent plutôt un bruit de fond peu dérangeant en jeu.

Autonomie

L’Asus TUF Gaming A14 de 2024 intègre une large batterie de 73 Wh. Elle est chargée par un bloc d’alimentation propriétaire de 200W, mais l’ordinateur est également compatible avec la recharge Power Delivery jusqu’à 100W en USB-C. Une belle polyvalence.

Crédit photo : OtaXou

Sur batterie, le TUF Gaming A14 abandonne sa partie graphique pour se concentrer uniquement sur le SoC AMD intégré. Et ainsi… Il profite également de son excellente autonomie. Nous retrouvons entre 17 et 18 heures d’usage bureautique à 50% de luminosité. Inutile de le préciser : c’est excellent, même si cette autonomie fondera comme neige au soleil dès que la RTX 4050 est utilisée.

Toujours est-il que cette optimisation est la bonne. Branché sur secteur, vous pourrez retrouver la puissance de la partie graphique NVIDIA. Et en mobilité, vous avez la très bonne partie graphique 890M pour continuer de jouer en optimisant votre consommation, et une partie CPU qui consomme si peu que vous frôlez les 20 heures d’usage. Sublime.

Prix et disponibilité

L’Asus TUF Gaming A14 de 2024 est d’ores et déjà disponible en France, au prix de vente conseillé de 1899,99 euros, plus élevé qu’auparavant pour la gamme.