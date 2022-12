Les Tesla deviennent de véritables consoles de jeu avec la mise à jour de Noël

Chaque année, Tesla propose une mise à jour de Noël à ses clients. Cette année, elle inclut notamment l'intégration de Steam dans les Model S et Model X. Cette nouvelle version du logiciel apporte de nombreuses autres fonctionnalités, dont une attendue par beaucoup de clients.

On le sait, Tesla met très souvent à jour le logiciel de ses voitures, alors que la marque fut l’une des premières à adopter les mises à jour OTA (Over-The-Air) à distance. Une fonctionnalité bien pratique, qui permet ainsi aux clients de profiter de nombreuses améliorations et corrections sans avoir besoin de passer en atelier. En octobre dernier, la marque avait notamment fait évoluer la recharge rapide et d’autres fonctionnalités de ses voitures via à une mise à jour Over-The-Air.

Une fonctionnalité très attendue

En cette fin d’année, la marque d’Elon Musk refait parler d’elle, avec la nouvelle mise à jour connue sous le nom de « holiday update » (mise à jour de Noël) ou plus sobrement « 2022.44.25 ». Et, comme tous les ans, celle-ci est plutôt riche en nouveautés.

La principale, et sans doute la plus attendue par les fans du constructeur est l’arrivée du catalogue Steam. Une fonctionnalité promise par Elon Musk en juillet dernier, qui devait initialement voir le jour au mois d’août. Comme vous vous en doutez, cela n’a finalement pas eu lieu. Mais cette fois-ci, c’est la bonne.

Steam Télécharger Steam gratuitement APK

Uniquement disponible sur les Model S (2021) et Model X (2021), selon le site Electrek, cette nouvelle fonctionnalité permet en théorie alors de profiter de nombreux jeux de la plateforme dédiée au gaming. Une intégration, officialisée par Tesla dans une vidéo Youtube rendue possible par l’intégration de la surpuissante puce AMD Ryzen, qui équipe également les Model 3 et Model Y européennes. Ainsi, il est tout à fait probable que la plus petite berline et le SUV électriques puissent également profiter de Steam au cours des prochains mois.

Jusqu’alors, il était déjà possible de jouer aux jeux vidéo dans les véhicules de la marque, mais seulement ceux proposés par le catalogue Tesla Arcade. Il s’agissait alors de programmes très légers, aux graphismes assez peu détaillés et avec un gameplay qui n’était pas forcément des plus travaillés. Pour l’heure, il ne s’agit que d’une version bêta de Steam, mais celle-ci permettra de jouer à certains jeux à succès comme Cyberpunk 2077, comme l’avait déjà évoqué Elon Musk.

Le catalogue est donc désormais directement accessible via l’écran tactile de la grande berline et du SUV aux portes falcon. Il suffit alors de se rendre dans le menu des applications et de choisir Steam. Grâce à la puissance en hausse du système d’infodivertissement, de l’ordre de 10 TéraFLOPS, il sera alors possible de téléchargers plusieurs jeux simultanement, tout en profitant d’une vraie fluidité et de graphismes de haute volée. Comme on le note plus tard, la grosse mise de fin d’année apporte également le support des manettes et claviers en Bluetooth.

De nombreuses améliorations

Vous vous doutez bien qu’il ne s’agit pas de la seule évolution apportée par les ingénieurs de la marque aux modèles Tesla. Comme nous l’avions évoqué en octobre dernier, cette mise à jour de Noël marque également le retour d’une fonctionnalité disparue et pourtant très appréciée : la surveillance de la consommation et de pression des pneus directement sur l’interface principale. Ce n’est évidemment pas tout, car il est également désormais possible d’écouter ses chansons préférées sur Apple Music, désormais intégré aux véhicules de la marque. Une fonctionnalité également disponible chez Audi depuis le début de l’année.

Comme le détaille le site Not A Tesla App, d’autres évolutions ont été apportées, comme l’ajout du jeu Mahjong (non disponible en France) ou encore une amélioration du mode Chien, qui permet désormais de surveiller l’intérieur de la voiture grâce aux caméras. Si cette mise à jour permet par ailleurs de faire des conférences sur Zoom, comme l’avait déjà évoqué la marque en novembre dernier, cette fonctionnalité ne sera pas accessible en France.

C’est également le cas d’autres améliorations, comme la programmation du Light Show ou la route arc-en-ciel en mode Autopilot. En revanche, l’extinction automatique des clignotants à la fin d’un dépassement ainsi que la recherche d’un contact téléphonique directement sur l’écran tactile sont bien disponibles chez nous.

View the cabin camera from the Tesla app while using Dog Mode or Sentry Mode to keep an eye on your puppy 🐶 pic.twitter.com/yyeyfF5XTd — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Enfin, citons également le cas de la connexion Bluetooth pour les manettes de jeu ainsi que le Track Mode, destiné à un usage sur piste. Ce dernier permet de configurer la voiture pour le circuit et d’afficher certaines informations, comme la pression des pneus ou encore l’état de la batterie.

Cette mise à jour, comme son nom l’indique, sera disponible autour de la période des fêtes. Tesla indique néanmoins qu’elle a déjà commencé à être déployée.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.