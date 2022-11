Tesla : le service de streaming musical le plus demandé arrive enfin

Après Spotify et Tidal, c'est au tour d'un nouveau service de streaming musical d'arriver sur les voitures électriques Tesla. La prochaine mise à jour en cours de déploiement devrait contenter de nombreux propriétaires qui ont réclamé l'arrivée d'Apple Music depuis de nombreuses années.

La prochaine mise à jour des véhicules Tesla devrait ravir les utilisateurs des produits Apple, puisque c’est bel et bien Apple Music qui arrive ! Cela a été révélé sur une voiture actuellement en exposition au musée Petersen aux États-Unis, et confirmé par de nombreuses sources.

Il y a près d’un an, Tesla marquait — à la surprise générale — l’arrivée d’un nouveau service de streaming musical à bord de ses véhicules : Tidal. Malgré la relative faible popularité de ce service au niveau mondial, c’est le choix qui avait été fait pour compléter l’offre de service du constructeur américain, qui proposait jusqu’à ce moment là uniquement Spotify.

Apple Music était très attendu à cette époque par de nombreux propriétaires de Tesla Model 3 ou Model Y notamment, malheureusement ce n’est pas ce qui est arrivé. Il semble toutefois que cette attente arrive à sa fin avec la version logicielle 2022.40.50, avec une nouvelle application Apple Music qui apparaît sur le lanceur d’applications.

Diffusez plus de 100 millions de chansons et 30 000 listes de lecture sans publicité. Écoutez toute votre bibliothèque, découvrez plus de musique et écoutez les stations de radio en direct. Pour accéder à Apple Music, appuyez sur l’icône Apple Music dans le lanceur d’applications, scannez le code QR avec votre appareil mobile et connectez-vous avec votre identifiant Apple.

Remarque : un abonnement à la connectivité premium est requis pour diffuser Apple Music via une connexion cellulaire.