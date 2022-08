Votre Tesla ne planifiera plus gratuitement vos itinéraires en 2030

La connectivité standard des véhicules Tesla va devenir payante, a annoncé le constructeur américain. Mais pas de panique, cela ne concerne que les nouveaux véhicules, et sera actif seulement à la fin de la décennie.

Les coûts récurrents liés à l’utilisation d’un véhicule Tesla étaient jusqu’à présent très limités, le seul abonnement disponible étant la « connectivité premium », offrant divers ajouts au pack standard inclus gratuitement. Mais cela change, puisque Tesla a annoncé que la connectivité standard ne serait plus incluse que huit ans suite à l’achat du véhicule. Voyons ce qui va changer.

Une rentrée d’argent supplémentaire

Nous ne vous apprendrons sans doute rien en rappelant que petit à petit, le monde de l’automobile succombe lui aussi à la mode des abonnements. Cette mode que les consommateurs n’apprécient pas nécessairement est pour autant très lucrative et encouragée par les actionnaires qui voient des bénéfices supplémentaires arriver plutôt aisément.

Tesla n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’après avoir offert à vie la Supercharge et la connectivité Premium sur ses premiers véhicules, cela fait quelques années que ce n’est plus du tout le cas. De nos jours, le tarif du kWh en Superchargeur Tesla est situé autour de 0,52 euro en France, et la connectivité premium n’est offerte qu’un mois à l’achat d’un véhicule.

En effet, la flotte de Tesla en circulation ayant drastiquement augmenté ces dernières années, les cadeaux qui étaient envisageables lorsque le nombre de Tesla Model S et Model X était faible ne le sont plus du tout, à l’heure où les Tesla Model 3 et Model Y sont de plus en plus présentes sur les routes.

C’est ainsi qu’en 2018 a été introduite la connectivité premium pour 9,99 euros par mois, offrant quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à la connectivité standard, comme le rappelle le tableau ci-dessous.

De série, sans surcoût, et jusqu’à aujourd’hui offert à vie lors de l’achat d’un véhicule, la connectivité standard permettait d’utiliser sa Tesla sans contrainte en ce qui concerne la navigation. En effet, il suffit d’entrer une destination et de se laisser guider, les arrêts aux éventuels Superchargeurs nécessaires pour arriver à bon port seront indiqués automatiquement.

Pour le reste des fonctionnalités permises par les packs de connectivité, il fallait soit mettre la main à la poche (9,99 euros par mois), soit partager la connexion Wi-Fi de son smartphone pour que le véhicule puisse s’y connecter. De cette manière, lorsque le véhicule est stationné, il était possible de regarder Netflix ou YouTube, ou encore d’utiliser un navigateur internet en roulant comme à l’arrêt.

Les seules exclusivités de la connectivité premium (non accessibles même en Wi-Fi avec la connectivité standard) étant la vue satellite de la carte, la visualisation des caméras autour du véhicule depuis l’application mobile et la visualisation de la circulation en temps réel. De nombreux clients se satisfaisaient donc de la connectivité standard, gratuite, ce qui n’était sans doute pas pour plaire à Tesla.

Des questions qui restent en suspens

C’est ainsi qu’une modification discrète de la page liée à la connectivité nous a appris que la connectivité standard allait disparaître du véhicule huit ans après son achat, à compter du 20 juillet 2022. C’est cette date qui fait foi : si votre commande est antérieure à cette date, aucune inquiétude, la connectivité standard reste gratuite à vie.

Le hic, c’est que pour le moment Tesla ne précise pas s’il sera possible de payer pour la connectivité standard ou si les clients seront obligés de payer pour la connectivité premium pour continuer de bénéficier des services de navigation, chose quasi indispensable étant donné que ni Apple CarPlay, ni Android Auto ne sont disponibles.

D’ici à ce que cette politique soit mise en œuvre à l’été 2030 toutefois, il y aura sans doute de nouveaux rebondissements, mais une chose est sûre : Tesla ne veut plus vous donner gratuitement de connectivité standard à vie.

