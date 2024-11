Voici une nouvelle manière de tester une Tesla gratuitement sans se prendre la tête

Fini les rendez-vous interminables et les discussions forcées avec les vendeurs. Tesla bouleverse les codes de l’automobile en lançant les essais en libre-service de ses modèles les plus populaires. Une initiative qui pourrait bien changer notre façon d’acheter nos voitures.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Avez-vous déjà fait un essai en concession ? Il faut y aller, prendre rendez-vous, en concession ou en ligne, échanger un commercial… Bref, c’est pas aussi simple que cela pourrait être.

Tesla ne font jamais les choses comme les autres… tout se fait désormais via votre smartphone et l’application Tesla. Plus besoin de voir un humain.

La procédure est simple : on réserve son créneau en ligne, on choisit un point de retrait parmi les dix disponibles en France, et on reçoit une confirmation par mail suivie d’un appel de validation. Le jour J, l’application vous guide vers votre voiture d’essai, que vous déverrouillez comme si c’était le vôtre.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Une fois installé dans la voiture, un tutoriel s’affiche sur l’écran central pour vous accompagner dans la prise en main du véhicule. Fini le stress de ne pas savoir utiliser les commandes ou de devoir poser des questions gênantes à un vendeur. Vous apprenez à votre rythme, en toute autonomie.

Cependant, Tesla n’a pas complètement supprimé l’aspect humain de l’expérience. En cas de besoin, une équipe reste joignable à tout moment.

Deux modèles au choix

Bien que révolutionnaire, le système présente quelques limitations. Seuls les Model 3 et Model Y sont disponibles à l’essai, et il n’y a pas les modèles plus haut de gamme comme la Model S et le Model X. De plus, avec seulement dix zones d’essai en France, la couverture géographique reste limitée, principalement autour des Superchargeurs. De Brest à Bayonne en passant par Roissy-en-France.

Hier, au Supercharger de Chartres, nous avons eu l’occasion de découvrir ce nouveau système en action. Deux voitures étaient posées là, affichant fièrement leurs autocollants « Essai libre-service ».

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un détail qui nous a marqués : la simplicité du processus, visible même de l’extérieur, avec un code QR à scanner.

