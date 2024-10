Voici comment récupérer les données que Tesla récolte sur vous et votre voiture

Comme toute entreprise chez qui vous avez un compte, il est possible de demander une copie des données qu’ils ont sur vous. Et en cas d’accident, vous pouvez même retrouver des informations détaillées sur tous les systèmes importants du véhicule. Examinons tout ce que Tesla met à disposition, et comment les récupérer.

Depuis l’été 2022, les fameuses boîtes noires sont obligatoires dans les voitures neuves homologuées en France. Chez certains, comme Tesla, le travail avait été fait en amont et tous les événements nécessaires sont bel et bien enregistrés depuis des années dans ce que la marque appelle un enregistreur de données routières (EDR).

Pour autant, les informations de cet EDR ne sont pas simplement accessibles pour le propriétaire en temps normal. Mais lorsque l’on demande une copie des données associées à son compte Tesla, elles sont incluses lorsqu’elles existent. Faisons le tour de la manière d’en faire la demande, et ce qu’on apprend par la même occasion.

Tesla met à disposition sur son site internet le mode opératoire pour demander une copie des données personnelles liées à son compte Tesla. Une fois connecté, vous pourrez préciser le véhicule concerné (si vous avez eu plusieurs Tesla associées au même compte, vous les verrez toutes) et les dates souhaitées pour l’extraction des données.

La marque précise que l’opération peut prendre jusqu’à 30 jours, j’ai de mon côté effectué la demande le 19 septembre 2024, et en quelques minutes je recevais le rapport. N’ayant pas eu d’accident enregistré par l’ordinateur de bord, il n’y avait pas de rapport des données issues de l’EDR, ce qui n’empêche pas de récupérer tout un tas d’informations.

La demande sur le site de Tesla, le mail reçu une fois la demande faite, et le mail reçu pour télécharger ses données quelques minutes après.

Parmi les informations reçues, on reçoit par exemple les détails des charges passées dans l’intervalle de temps demandé, ce qui peut être pratique pour ceux souhaitant suivre l’énergie consommée périodiquement. Une colonne indique d’ailleurs le lieu : domicile, travail ou autre.

Les détails des charges telles qu’envoyées par Tesla

Nous retrouvons aussi les détails de la garantie du véhicule, avec les dates d’expiration pour chaque garantie : rouille et corrosion, batterie, groupe motopropulseur…

Les détails de la garantie de votre Tesla

Enfin, nous reçevons aussi toutes les données des systèmes du véhicule à chaque instant, ce qui représente des centaines de milliers de lignes par jour, avec notamment : la vitesse, le statut de chaque ceinture de sécurité, des clignotants, de la pédale de frein, le rapport engagé, ou encore le statut de l’autopilot (engagé ou non).

Dans mon cas, où j’ai eu une panne moteur qui a brusquement fait passer la voiture en neutre, c’est bien visible dans les données fournies par Tesla, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Exemple de données envoyées par Tesla avec le statut des feux de détresse, du sélecteur de vitesse et du rapport engagé

En l’occurrence, le premier événement est survenu a 14:50:15 (Tesla envoie les données horodatées au format UTC), et on remarque que la voiture est bien passée en neutre sans action de ma part (la colonne indiquant le statut du commodo pour sélectionner un rapport montre qu’il n’a pas bougé).

Constatant le souci, je mets les feux de détresse (que l’on voit en troisième colonne à 12:50:19). Ensuite, j’ai essayé à plusieurs reprises de repasser en Drive sans succès, ce que l’on voit entre 14:50:21 et 14:50:26.

D’autres colonnes montrent par exemple l’état des portes, fenêtres et ceintures, et l’on peut retracer tous les événements précisément grâce à ces journaux détaillés. Dans mon cas précis, c’est anecdotique car il n’y a pas eu d’accident, mais lorsque c’est le cas, Tesla fournit un rapport encore plus détaillé.

Les données envoyées en cas d’accident

En cas de collision, détectée par votre Tesla, et si vous demandez vos données, vous recevrez un rapport détaillé de l’événement contenant les informations de l’enregistreur de données routières, c’est-à-dire de la boîte noire.

Un exemple de rapport est disponible ici, et un fil sur X reprend les éléments point par point ci-dessous.

https://twitter.com/niccruzpatane/status/1833748148944253186 Un exemple de rapport fourni par Tesla sur demande, lors d’un accident.

En pratique, il s’agit d’une manière plus élégante de présenter les données incluses dans la demande comme celle que j’ai faite plus haut, avec une synthèse correspondant aux quelques secondes entourant la collision.

Dans un premier temps, Tesla affiche l’état de l’assistance au maintien de cap, la détection des mains sur le volant, l’état du régulateur adaptatif, de la pédale de frein et de la ceinture de sécurité du conducteur 5 secondes avant l’impact, 1 seconde avant l’impact et au moment de l’impact.

C’est notamment grâce à ces données que Tesla peut dire si c’est un accident survenu en Autopilot ou non. Nous retrouvons ensuite l’évolution de la vitesse autour de l’impact, et la zone où l’impact a eu lieu. Lorsque c’est disponible, Tesla joint également les enregistrements vidéo des caméras du véhicule, ce qui peut potentiellement aider des assurances à déterminer les responsabilités.

Ce genre de rapport est également utile dans les cas déclarés d’accélération soudaine non souhaitée, où l’on peut voir clairement si le conducteur avait simplement oublié de freiner (spoiler : c’est toujours le cas, et c’est bien une erreur du conducteur et non pas la voiture qui devient folle).

Un moyen de clarifier la situation en cas de doute

L’ensemble des données envoyées par Tesla permettent également de faire le point lorsqu’une situation anormale se présente. Si en tant que conducteur de Tesla vous avez un doute sur le comportement de votre voiture, et que vous vous souvenez du moment où cela a eu lieu, vous pouvez agréger des données pour déceler le vrai du faux.

Comme dit plus haut, cela peut être lors d’une accélération soudaine, mais il y a de nombreux autres cas. Nous avons déjà vu sur des forums ou réseaux sociaux des personnes se plaignant d’un régulateur de vitesse qui s’enclencherait tout seul, ou encore d’un passage en marche arrière au lieu de la marche avant, ou même de pédale de frein enfoncée sans que cela n’ait un quelconque effet sur la voiture.

Grâce aux données enregistrées et mises à disposition sur demande, vous pouvez vous-même enquêter sur le déroulé des événements.