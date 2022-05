Vous pourrez bientôt profiter d’Apple Music directement dans votre Audi

Audi et Apple s'associent afin d'intégrer le catalogue Apple Music directement dans l'écran tactile de la plupart des modèles de la marque. Une fonctionnalité qui arrivera via une mise à jour à distance.

Écouter de la musique en conduisant est l’activité favorite de nombreux automobilistes. Entre la radio et les applications de streaming audio telles que Deezer ou Spotify, compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto, il y a l’embarras du choix. Et les choses continuent d’évoluer dans le bon sens, notamment du côté de chez Audi, qui a conclu un partenariat avec Apple qui permet de franchir une nouvelle étape.

Une meilleure intégration

En effet, la firme d’Ingolstadt vient tout juste d’annoncer dans un communiqué la signature d’un nouveau partenariat avec Apple, afin d’intégrer son système de streaming audio Apple Music dans ses véhicules. Cette fois-ci, pas besoin de passer par son smartphone, puisque le catalogue sera directement disponible dans l’écran tactile des véhicules compatibles pour les conducteurs ayant souscrit un abonnement à ce service.

Il suffit alors de se connecter avec ses identifiants Apple Music pour accéder aux quelque 90 millions de titres ainsi qu’aux playlists personnalisées, le tout sans aucune publicité. En quelques minutes, et après avoir validé un code de vérification envoyé directement sur son smartphone, le propriétaire du véhicule peut accéder à son compte directement depuis l’écran du véhicule. Des frais d’utilisation de données cellulaires sont facturés, mais les trois premiers giga-octets sont gratuits.

Mise à jour à distance

Dans son communiqué, la firme souligne que cette fonctionnalité sera « incluse dans presque tous les véhicules Audi en Europe, en Amérique du Nord et au Japon à partir de l’année modèle 2022 ». La firme ne donne toutefois pas plus de précision sur les véhicules concernés. On sait seulement que ceux sortant d’usine en seront déjà équipés.

En ce qui concerne les voitures déjà en circulation, le constructeur précise qu’une mise à jour à distance sera proposée, permettant aux propriétaires de profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Celle-ci devrait être disponible dans les prochains mois, de manière progressive.

