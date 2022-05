iPhone : un étrange bug remplace Spotify par Apple Music

Plusieurs utilisateurs ont eu la surprise en ouvrant leur iPhone de voir sur leur dock que l’application Spotify avait été remplacée par Apple Music.

Ça pourrait presque passer pour de l’utilisation forcée, mais même pas. Plusieurs utilisateurs ont eu l’étrange surprise de découvrir que leur application Spotify ajoutée au dock de la page d’accueil de l’iPhone avait été remplacée par Apple Music.

Pas de volonté d’Apple d’écarter la concurrence, mais un simple bug iOS visiblement, et qui concerne aussi d’autres apps.

Depuis la mise à jour iOS 14.4.1, il semble donc survenir un étrange mic-mac quand un utilisateur télécharge Apple Music depuis l’App Store. L’icône du service de streaming musical prend alors automatiquement place dans le dock de l’iPhone en lieu et place d’une autre application. Il a ainsi été repéré avec Spotify, Twitter et même Safari qui cédaient alors leur place malgré eux.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq

— Kevin Archer (@IM_Kevin_Archer) May 5, 2022