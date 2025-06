Ces trois nouvelles voitures électriques débarquent officiellement en France, voici tout ce qu’il faut savoir

Genesis, la division premium de Hyundai, va faire son arrivée en France avec trois voitures électriques pour se battre contre Audi ou BMW. Une annonce faite lors de l’édition 2025 des 24 Heures du Mans.

Crédit : Genesis

De plus en plus de marques automobiles tentent leur chance sur le marché européen. On pense bien évidemment aux constructeurs chinois, tels que BYD ou encore Xpeng. Mais ce n’est pas tout, car d’autres entreprises veulent aussi avoir le droit à leur part du gâteau. C’est par exemple le cas de Genesis, encore totalement méconnue chez nous.

Une arrivée en 2026

Fondée en 2015, la marque est en fait la division haut de gamme du constructeur Hyundai, qui avait d’abord été lancé sous la forme d’un modèle à part entière. Aujourd’hui, la firme possède une gamme complète, et est présente sur plusieurs marchés, dont la Corée du Sud, son pays d’origine, les États-Unis, et trois pays en Europe (Allemagne, Suisse, Royaume-Uni), sans oublier la compétition à travers le championnat du monde d’endurance (WEC). Cependant, cela est désormais en train de changer.

Et pour cause, le constructeur coréen vient de confirmer qu’il va enfin étendre la commercialisation de ses voitures en Europe, et plus particulièrement en France. L’annonce a été faite à l’occasion des 24 Heures du Mans et relayée par un communiqué tout juste publié. On y apprend que l’Hexagone sera désormais servi, tout comme l’Espagne, les Pays-Bas ainsi que l’Italie. Les premières livraisons sont alors prévues au tout début de l’année 2026.

Genesis GV60 // Source : Genesis

Et à vrai dire, l’annonce de son arrivée en France et dans d’autres pays européens n’est pas réellement une surprise. Nous avions déjà prévu que la commercialisation de Genesis se ferait dès l’année prochaine, alors que le constructeur avait annoncé son lancement dans de nouveaux marchés. Car on se doutait que l’arrivée de la marque allait coïncider avec les débuts de cette dernière en WEC.

Elle engagera dès 2026 un prototype lors des 24 Heures du Mans cette année-là. Mais quelles sont les premières voitures qui seront commercialisées en France ? Sans grande surprise, elles seront toutes 100 % électriques. Trois modèles sont prévus dans un premier temps, comme le confirme la marque sud-coréenne. Il s’agit du crossover GV60, de la berline G80 et du SUV GV70. À noter que ces derniers ont tous été récemment retravaillés et améliorés par le constructeur, comme le rappelle ce dernier.

Des voitures 100 % électriques

Pour le moment, Genesis ne donne pas de détails sur son modèle commercial et de fonctionnement, et nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois. Mais la firme avait confirmé quelques mois plus tôt que ses voitures seront vendues dans des concessions dédiées, et non dans de simples corners au sein des showrooms Hyundai. Ce qu’avait fait DS à ses débuts. Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant d’en savoir plus à ce sujet. Mais revenons aux voitures qui seront vendues en France.

Les trois auront le droit à une architecture 800 volts, permettant de remplir la batterie de 10 à 80 % en 19 minutes. Le GV60 repose sur la plateforme e-GMP de la Kia EV6 et a le droit à une batterie de 84 kWh. De quoi lui offrir une autonomie dépassant les 550 kilomètres selon le cycle WLTP. Le GV70 prend quant à lui la forme d’un SUV rival de la Tesla Model Y, long de 4,71 mètres. Il a aussi le droit à la même batterie et atteint les 455 kilomètres WLTP.

Genesis Electrified G80 // Source : Genesis

Enfin, la Genesis G80 est une grand berline électrique qui rivalise avec les Tesla Model S et autre Mercedes EQE. Longue de cinq mètres, elle embarque quant à elle une batterie de 95,4 kWh, et peut parcourir jusqu’à 520 kilomètres en une seule charge. Reste désormais à connaître les tarifs français pour ces trois voitures, qui pourraient être privées de bonus écologique, notamment à cause de leurs tarifs premium et de leur fabrication en Corée du Sud.