Genesis arrive bientôt en France : tout savoir sur cette marque et ses voitures électriques

Selon nos informations, Genesis va arriver en France avec sa gamme de voitures électriques en 2026. Voici ce qu’il faut savoir sur cette marque, pendant premium de Hyundai, et ses voitures prometteuses.

Genesis GV60 // Source : Genesis

Si le nom Genesis peut résonner aux oreilles des amateurs de rock, il s’agit aussi de la marque premium de Hyundai – un peu ce qu’Audi est à Volkswagen, par exemple.

Une marque fondée en 2015, présente aux États-Unis, en Corée et quelques marchés européens… mais pas en France. Cette situation devrait prendre fin en 2026, où Genesis arrivera avec sa gamme de voitures électriques.

Un nouveau marché

Selon nos informations, Genesis aurait donc décidé de tenter l’aventure du marché français. À vrai dire, cela confirme un récent communiqué de presse de la marque, indiquant que « dans une vision à long terme, Genesis prévoit également de conquérir de nouveaux marchés en Europe ».

Genesis Electrified G80 // Source : Genesis

L’arrivée en 2026 coïnciderait avec l’arrivée de Genesis au championnat d’endurance (le WEC) avec un prototype, qui concourra notamment… au Mans.

Si la marque reste discrète sur sa stratégie commerciale, elle assure un point : les Genesis seront distribuées dans des points de vente dédiés, sans passer par un corner dans les concessions Hyundai – évitant donc ce qu’avait fait Citroën vis-à-vis de DS.

Genesis Electrified GV80 // Source : Genesis

Reste que, si le communiqué de presse européen parle de modèles hybrides, la France ne devrait bénéficier que des voitures électriques – en raison, notamment, du malus CO2 assez peu favorable.

Trois modèles

La France devrait donc profiter de trois voitures électriques : le GV60, l’Electrified GV70 et l’Electrified G80. Trois voitures aux fiches techniques intéressantes, comme l’architecture 800 volts, permettant notamment d’abaisser les temps de recharge : comptez 19 minutes pour passer de 10 à 80 % de la batterie.

Genesis GV60 // Source : Genesis

Le GV60 est un SUV coupé reposant sur la base e-GMP du groupe Kia-Hyundai, à l’image des Ioniq 5 & 6 et des Kia EV6 & EV9. Son arrivée en France sera l’occasion d’un petit restylage : suivant l’exemple de ceux des EV6 et Ioniq 5 restylées, la batterie devrait grandir et atteindre les 84 kWh, de quoi a priori dépasser les 550 km d’autonomie – les spécifications définitives ne sont pas encore connues. À titre indicatif, la version actuelle débute à 54 680 euros en Allemagne.

De leurs côtés, et comme leurs noms l’indiquent, les Electrified GV70 et G80 sont des versions électriques de modèles thermiques. Le GV70 est un grand SUV de 4,71 m de long, concurrent du Tesla Model Y et de l’Audi Q6 e-tron. Il reprendra la batterie 84 kWh dont on parlait plus haut. Ici aussi, la version actuelle débute à 69 580 euros en Allemagne.

Genesis Electrified GV80 // Source : Genesis

La G80, enfin, est une longue berline de 5 m de long, qui ira chasser sur les terres des BMW i5 ou Mercedes-Benz EQE. Là aussi, elle bénéficiera d’une version revue, avec un empattement allongé et une batterie de 95,4 kWh. L’actuelle peut parcourir 520 km en une charge selon la norme WLTP, et débute à 73 580 euros en Allemagne.

Souhaitons tout de même bon courage à Genesis. Convaincre une clientèle premium sans réelle image de marque n’est pas une mince affaire, et de nombreuses tentatives ont failli à trouver preneur par le passé. Rendez-vous dans quelques mois pour juger du premier accueil du public, donc.