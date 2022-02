Genesis GV60 officialisé : 451 km d’autonomie et un mode Drift pour ce SUV électrique

Premier modèle 100 % électrique de Genesis, la GV60 sera commercialisé à la fin de l’année. Elle sera déclinée en trois versions, dont une dotée d’un inédit mode Drift.

Genesis. Vous en avez très probablement déjà entendu parler, sans pour autant savoir vraiment de quoi ce que c’est. Il s’agit en réalité de la branche haut de gamme du groupe Hyundai Motor, pour l’heure uniquement commercialisée sur son marché natal, en Asie, ainsi qu’aux États-Unis. Mais si aucun modèle n’a pour l’instant traversé l’Atlantique, cela devrait bientôt changer.

Car après la berline G80 et le SUV GV80, qui ne devrait plus tarder à arriver sur le Vieux Continent, c’est un troisième modèle qui enrichira la gamme européenne de la marque premium. Il s’agit de la Genesis GV60, sa toute première voiture 100 % électrique, d’ores et déjà disponible à la réservation sur le site français de la marque.

Un inédit mode Drift

Cousin technique des Hyundai Ioniq 5 et autres Kia EV6, déjà commercialisés chez nous depuis plusieurs mois, cette Genesis GV60 repose sur la même plateforme, baptisé e-GMP. Sans surprise, le SUV électrique hérite des mêmes caractéristiques, avec notamment une batterie de 77,4 kWh, commune à toutes les versions.

Car au total, ce ne sont pas moins de trois déclinaisons qui seront proposées, dont une plutôt étonnante, dotée d’un inédit mode Drift. Une fonctionnalité de plus en plus répandue, mais d’ordinaire plutôt réservée aux véhicules performants, telles que la nouvelle Audi RS 3 et la Volkswagen Golf R. Genesis n’a pour l’heure pas donné de détails sur ce dispositif, dont l’utilité demeure tout de même très relative.

Trois philosophies

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il faudra opter pour la version d’entrée de gamme pour profiter de la plus grande autonomie, atteignant alors 451 kilomètres, pour une puissance de 228 chevaux. La variante intermédiaire, baptisée Sport, se distingue quant à elle par ses 315 chevaux, répartis entre les quatre roues via une transmission intégrale, tandis que la déclinaison la plus performante Sport Plus affiche 435 chevaux. Une puissance qui peut alors augmenter de 54 chevaux durant une dizaine de secondes grâce au mode Boost.

Côté recharge, il faudra compter seulement 18 minutes pour passer de 10 à 80 %, tandis que la puissance maximale en courant alternatif est de 11 kW. Il ne reste désormais plus qu’à connaître la date de sortie ainsi que les tarifs de cette nouvelle arrivante sur le marché.

