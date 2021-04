Hyundai Genesis X : un concept de coupé électrique pour rivaliser avec la BMW Série 8

Le dernier concept de Genesis présente la vision de l’entreprise sur un coupé électrique de luxe qui pourrait rivaliser avec la BMW Serie 8.

La marque Genesis qui appartient à Hyundai vient de dévoiler un nouveau coupé électrique nommé X Concept EV. Le véhicule est clairement destiné à montrer les compétences de Hyundai en matière de design. On ne parle pas ici de technologies mais surtout de langage conceptuel pour des voitures de luxe.

Sur ce nouveau concept, autant donc vous dire que l’on ne sait rien de la batterie ou du groupe motopropulseur. Elle pourrait être développée sur la même plate-forme E-GMP que l’on trouve sur la Hyundai Ioniq 5 ou encore la Kia EV6.

Le design « Two Lines »

Genesis a utilisé son nouveau langage de conception « Two Lines » sur son nouveau concept GT, que l’on devrait retrouver sur les autres véhicules de série de l’entreprise japonaise. Les principales caractéristiques sont visibles sur les phares à LED étroits et les feux arrière minces. On retrouve la calandre classique de Genesis avec son motif géométrique G-Matrix.

Le capot présente l’avantage d’améliorer l’aérodynamisme de la voiture en réduisant le nombre de fentes entre les panneaux sur son extrémité avant, ce qui est important lorsque vous essayez d’optimiser l’autonomie et la consommation.

À l’intérieur, le concept Genesis X comprend des sièges baquets, des harnais à quatre points et des tissus fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ainsi, le volant, les ceintures de sécurité et la housse de coussin gonflable sont tous garnis d’un tissu à motif tissé qui est fait de chutes de cuir, quelque chose que Genesis vise également à mettre en œuvre sur ses véhicules de production.

Pas de système d’infodivertissement

Contrairement aux voitures modernes, le concept Genesis X ne possède pas de système d’infodivertissement. Au lieu de cela, il y a un écran « Free-Form » situé dans le panneau pivotant qui entoure le siège du conducteur, contrôlé par un autre écran sur la console centrale.

L’écran est entièrement axé sur le conducteur et comporte des fonctions pour les systèmes de climatisation et de navigation de la voiture, ainsi que les instruments habituels de vitesse et d’autonomie. Vous aurez peut-être également remarquer le sélecteur de vitesse à sphère de cristal monté sur la console centrale, c’est là que l’on accède aux options de mode de conduite.