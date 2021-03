Kia EV6 : le crossover électrique commence à se révéler juste avant son annonce

À l'aide d'un teasing savamment orchestré, Kia donne rendez-vous dans le courant du premier trimestre 2021 pour découvrir son dernier véhicule électrique répondant au nom de Kia EV6. Ce dernier ferait donc l’objet d’une première mondiale d’ici trois semaines maximum.

La cadence s’accélère du côté du groupe Hyundai. Après avoir officiellement intronisé le Ioniq 5, première voiture électrique de la marque reposant sur la plateforme E-GMP, sa filiale Kia va à son tour dégainer un modèle branché, lui aussi basé sur la fameuse architecture présentée en détail en décembre 2020.

Le Kia EV6, de son nom, a fait l’objet d’un teasing par le biais d’un communiqué de presse accompagné de quelques visuels. Des visuels volontairement suggérés et non explicites, dans lesquels les lignes esthétiques de l’EV6 se devinent, mais ne se distinguent pas complètement.

Présentation imminente

Le constructeur sud-coréen précise au passage que l’EV6 fera l’objet d’une présentation mondiale au cours du premier trimestre de l’année. Or, le premier trimestre se conclut d’ici la fin du mois de mars : une conférence dédiée, ou du moins un événement presse, devrait donc avoir lieu d’ici les prochains jours ou prochaines semaines.

L’EV6 fait d’ailleurs référence au fameux crossover électrique évoqué par la marque en janvier dernier. Crossover doté d’une autonomie de 500 kilomètres et dont l’officialisation était attendue au premier trimestre 2021. Coïncidence ? Il y a fort à parier que non.

En reposant sur la plateforme E-GMP, le Kia EV6 pourrait bénéficier d’une charge ultra rapide lui permettant de retrouver 80 % d’énergie en 18 minutes. « Le Kia EV6 incarne à la perfection notre orientation de marque ‘Movement that inspires’ (du mouvement vient l’inspiration) ainsi que notre nouvelle philosophie de design », ajoute l’entreprise.

Nouvelle dénomination

Et de surenchérir : « Il a été conçu dans le but de faire de chaque trajet un moment d’exception, en offrant à nos clients une expérience instinctive et naturelle destinée à améliorer leur quotidien, tout en leur garantissant une fonctionnalité simple, intuitive et intégrée », peut-on lire.

Outre ce discours au fort accent marketing, Kia met aujourd’hui en place un nouveau système de dénomination matérialisé par le préfixe EV avant chaque nom de nouvelle voiture électrique. Un moyen pour les utilisateurs de mieux les identifier au sein de la gamme du constructeur automobile.