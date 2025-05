Le van électrique de Volkswagen peut trembler : voici les prix serrés de son concurrent

Dévoilé début 2025, le nouveau Kia PV5 se décline en une version dédiée au transport de passagers. Et on connaît désormais le prix de cette grande voiture électrique, qui veut notamment chasser sur les terres du Volkswagen ID. Buzz.

Kia PV5 // Source : Kia

Depuis plusieurs années, Kia a lancé une grande offensive sur la voiture électrique. Et cela semble porter ses fruits, car le constructeur coréen possède aujourd’hui une gamme bien remplie, avec ses EV6, EV9 et son plus récent EV3. Ce n’est évidemment pas terminé, car d’autres modèles arrivent sur le marché, dont un d’un genre un peu particulier.

Sous les 40 000 euros

Il s’agit du PV5, dévoilé en février 2025. Celui-ci se décline en deux versions, une utilitaire et une variante dédiée au transport de passagers. La première avait déjà officialisé ses tarifs au début du mois de mai 2025. Et voilà désormais que l’on connaît la gamme de prix de la déclinaison conçue pour les familles, que nous avions déjà pu approcher en avant-première. Dans un communiqué officiel, Kia annonce un ticket d’entrée à partir de 39 550 euros pour la version Passenger.

Le van électrique, qui rivalise frontalement avec le Volkswagen ID. Buzz (à partir de 49 540 euros), est disponible en deux finitions. La première, baptisée Essential, inclut déjà une dotation assez généreuse. Celle-ci comprend entre autres les radars à l’avant et à l’arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, ainsi que l’assistant de conduite sur autoroute. Il s’agit en fait d’un système de conduite semi-autonome de niveau 2. De plus, cette finition a aussi le droit à la charge bidirectionnelle (V2G) et à l’écran tactile de 12,9 pouces fonctionnant sous Android Automotive.

Kia PV5 // Source : Kia

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Les clients qui veulent encore plus de confort peuvent quant à eux opter pour la version Plus. Celle-ci ajoute la vision à 360°, les radars de parking latéraux, la détection des angles morts ainsi que la pompe à chaleur et les rétroviseurs rabattables électriquement. Une dotation riche, qui est disponible à partir de 42 100 euros dans sa version la moins chère. C’est-à-dire avec la petite batterie « M » de 51,5 kWh en chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt). De quoi offrir une autonomie maximale de 288 kilomètres selon le cycle WLTP ; peut-être un peu juste vu le gabarit.

Il est aussi possible de jeter son dévolu sur la batterie « L », un peu plus grande. Celle-ci reprend la même chimie, mais sa capacité passe à 71,2 kWh. L’autonomie est plus généreuse et atteint les 400 kilomètres en une seule charge. Pour cette batterie, comptez 43 550 euros en finition Essential et 46 100 euros pour la version Plus.

Éligible aux primes CEE

Du fait de sa production en Corée du Sud, le Kia PV5 Passenger n’a pas le droit au bonus écologique. Pour mémoire, ce dernier est compris entre 2 000 et 4 000 euros selon le revenu fiscal de référence. En revanche, le van électrique est éligible à la prime CCE (Certificats d’Economies d’Energies), mise en place au début de l’année 2024 pour l’ensemble de la gamme, comme Kia l’annonce dans un communiqué.

Pour mémoire, ce coup de pouce est accessible à tous les acheteurs de voitures électriques, sans conditions de revenus. Il s’agit d’une aide gouvernmentale assimilable à un bonus, dans le cadre de l’alliance de la marque avec CertiNergy & Solutions, filiale du Groupe Engie.

Kia PV5 // Source : Kia

Mais alors, quel est le montant de l’aide pour le PV5 Passenger ? En fait, celle-ci varie selon le profil de client, mais elle est comprise entre 310 euros pour les particuliers et 4 250 euros pour les collectivités.

Pour rappel, le véhicule familial n’a le droit qu’à un seul niveau de puissance, avec un moteur de 163 chevaux relié aux roues avant. Il inaugure la nouvelle plateforme « E-GMP.S » (Electric-Global Modular Plateform for Service).

Kia PV5 // Source : Kia

La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 30 minutes environ. Il faut également savoir qu’il est compatible avec le Plug& Charge, qui permet de démarrer la recharge sans avoir besoin de sortir de carte.

Seulement deux options sont proposées, à savoir la peinture métallisée (800 euros) et le Pack Executive (1 950 euros). Celui-ci inclut entre autres une sellerie en similicuir, les sièges avant ventilés et la clé digitale 2.0.