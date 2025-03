Motorola a dopé son smartphone pliable, le Galaxy Z Flip 7 peut trembler

Le Motorola Razr 60 Ultra a été repéré dans la base de données de l’organisme de certification chinois. Ses caractéristiques sont presque toutes connues.

Prévu pour arriver chez nous entre le printemps et l’été prochain, le Razr 60 Ultra aura pour tâche de remplacer le très sympathique Razr 50 Ultra qui avait bataillé avec courage contre le Galaxy Z Flip 6 de Samsung. Plus grand écran externe et zoom optique étaient ses arguments, mais n’ont pas suffi.

Face au Galaxy Z Flip 6, Motorola va gonfler les muscles. C’est en tout cas ce que nous indique la fiche technique de son smartphone qui s’est retrouvé désossé par la TENAA, l’organisme de certification chinois équivalent de notre ARCEP.

De même taille que son prédécesseur, il disposerait donc d’un écran interne de 6,96 pouces, toujours Oled. Il serait complété par le très majestueux écran de 4 pouces sur sa face externe, lequel couvre l’entièreté de la coque, englobant les deux objectifs photo.

Ici, on note toujours deux capteurs de 50 Mpx chacun, sans qu’en soient précisées les natures.

Une puce ultra puissante et une batterie élargie

Mais le vrai changement est opéré au coeur de la bête. L’an dernier, Motorola avait fait le pari d’un smartphone pliable moins cher que la concurrence en l’équipant du Snapdragon 8s Gen 3 qui n’était pas la puce la plus haut de gamme du moment.

Avec le développement de sa plateforme d’intelligence artificielle, il faut croire que le constructeur américain souhaite mettre toutes les chances de son côté désormais. Son Razr 60 Ultra serait-il ainsi propulsé par le fringuant Snapdragon 8 Elite, d’aucun diront qu’il est le processeur des grands smartphones de 2025.

Autre amélioration de taille : la batterie. Oui l’autonomie devrait être un point fort de ce smartphone. On passerait à 4275 mAh, soit 275 mAh de plus que l’an dernier, et ce, sans toucher aux dimensions de l’appareil. À peine quelques dixièmes de milliètres par ci par là et 10 grammes en plus.