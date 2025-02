Voici le nouveau véhicule électrique Rivian : un van qui fait penser au Tesla Semi

Bonne nouvelle pour les entreprises à la recherche d’un utilitaire pratique pour les livraisons du dernier kilomètre. Après la fin de son contrat d’exclusivité avec Amazon, le constructeur américain Rivian va pouvoir vendre ses fourgons électriques EDV 500 et EDV 700 à d’autres entreprises.

Il y a du mouvement chez Rivian ! Le nouveau partenaire logiciel du groupe Volkswagen vient d’ouvrir son marché à toutes les flottes, grandes ou petites, depuis la fin de son accord d’exclusivité avec Amazon en 2023.

Terminé donc le monopole avec le géant du e-commerce, place à une distribution plus large de son fameux utilitaire électrique EDV, un modèle qui n’est pas distribué actuellement en Europe, tout comme les autres modèles de la marque Rivian, mais qui pourrait bien un jour franchir l’Atlantique, peut-être grâce à Volkswagen.

Une ouverture au marché qui va faire le plus grand bien à Rivian

Pour comprendre pourquoi ce véhicule n’est que maintenant seulement disponible à la vente, laissez-nous vous faire un petit rappel des faits. Rivian et Amazon ont signé en 2019 un accord prévoyant la livraison de 100 000 fourgons électriques d’ici la fin de la décennie.

Jusqu’à 230€ offerts + 3 mois gratuits Une carte pour ceux qui en veulent plus : plafonds de paiements et de retraits élargis, paiements à l’étranger sans frais, assurances et assistance voyage… La carte BFORZEN est gratuite pendant 3 mois

Les premières livraisons ont eu lieu en 2022, et Amazon comptabilise déjà en janvier 2025 20 000 EDV dans sa flotte américaine. Comme énoncé plus haut, le contrat prévoyait une exclusivité jusqu’à 2023.

Malgré l’ouverture à d’autres clients, Amazon reste un acteur clé pour Rivian, détenant encore 16 % du capital de l’entreprise. Mais l’objectif est clair : conquérir le marché plus largement et proposer son EDV à toutes les entreprises en quête de solutions de livraison, notamment du dernier kilomètre.

Deux produits adaptés aux centres-villes

L’EDV est disponible en deux versions. L’EDV 500 en guise d’entrée de gamme, avec une autonomie de 161 miles (260 km), une charge utile de 1,2 tonne, espace de chargement de 14 m³, le tout pour 6,3 mètres de long et 2,9 mètres de large.

L’EDV 700 est un peu plus grand et dispose d’une autonomie de 160 miles (257 km), d’une charge utile de 1,02 tonne, d’un espace de chargement de 18,5 m³, et mesure 7,3 mètres de long et 3 mètres de haut.

Les deux modèles sont équipés d’un moteur de 320 ch (235 kW) et d’une batterie d’une capacité de 100 kWh, avec une charge rapide jusqu’à 100 kW DC.

Aux États-Unis, les prix débutent à partir de 79 900 dollars (environ 77 300 euros) pour l’EDV 500 et 83 900 dollars (environ 81 200 euros) pour le 700.

Avec l’ouverture des commandes « à tous », Rivian devrait également se sortir de l’impasse (même si ça va mieux depuis quelques mois) et accélérer la transition écologique des flottes de livraison, en proposant des véhicules sûrs, performants et économiques sur le long terme.