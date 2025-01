Sauvée de la faillite, cette marque américaine de voitures électriques séduit les grands constructeurs

Fondée en 2009 et proche de la faillite il y a encore quelques mois, Rivian est désormais convoitée par plusieurs constructeurs. Grâce à sa coentreprise avec Volkswagen, d’autres marques seraient en pourparlers avec le fabricant de voitures électriques américain pour bénéficier de ses technologies.

Connaissez-vous Rivian ? Si vous êtes un fidèle lecteur de Survoltés, il est probable que oui. Sinon, c’est normal : la firme américaine fondée en 2009 n’est pas encore commercialisée chez nous. Cette dernière propose actuellement une gamme assez ténue, avec un gros SUV et son dérivé pick-up, tous intégralement électriques.

Une marque convoitée

Mais tout n’a pas toujours été rose pour la jeune marque, dont le siège est basé dans le Michigan. Et pour cause, au début de l’année 2024, cette dernière n’était pas au mieux de sa forme, et avait même frôlé la faillite. Selon certains, cela était prévu dans les deux prochaines années, alors que Rivian avait prévu de licencier pas moins de 10 % de ses salariés. Mais finalement, les choses se seraient améliorées. Et cela, on le doit notamment à Volkswagen.

La firme allemande a décidé au mois de juin 2024 d’investir pas moins de 5,8 milliards de dollars dans l’entreprise. Le but ? Reprendre la plateforme développée par Rivian pour ses voitures électriques et ainsi rattraper le retard causé par sa filiale Cariad dédié au logiciel, qui a plongé la marque de Wolfsburg dans de grandes difficultés. De quoi également permettre au constructeur américain de se remettre sur les rails et de poursuivre son développement plus sereinement.

D’autant plus qu’elle est désormais convoitée par d’autres grandes marques, comme l’explique l’agence de presse britannique Reuters. Dans une interview, Wasym Bensaid, directeur de la partie logicielle de Rivian et coprésident de la coentreprise avec VW, explique : « je dirais que de nombreux autres constructeurs automobiles frappent à notre porte ». Néanmoins, il a pour le moment refusé de divulguer les noms de ces sociétés et de donner plus de détails sur l’avancement des négociations.

Les constructeurs souhaitent en effet rejoindre la co-entreprise formée par Rivian et Volkswagen, afin sans doute de profiter des avancées du constructeur américain en matière de logiciels dédiés à la voiture électrique. L’homme d’affaires se contente cependant d’expliquer que « la demande ne manque pas ». Mais pour l’heure, il précise que « la priorité jusqu’en 2027 est de lancer le R2 ». Il s’agit pour mémoire d’un SUV compact qui vise la Tesla Model Y.

Faire trembler Tesla

Wasym Bensaid estime que « pour tout autre marque qui souhaite faire un bond en avant d’un point de vue technologique, la joint-venture devient aujourd’hui l’un des partenaires clés avec lesquels il peut réaliser cette collaboration ». Il explique que le but est pour le moment d’intégrer la technologie de Rivian dans les marques du groupe Volkswagen. Mais il rappelle que « d’autres constructeurs nous parlent et nous essayons de déterminer comment soutenir cela à l’avenir ».

D’après certains experts, Rivian serait désormais susceptible de devenir une plateforme de choix dans le monde occidental, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Peut-être de quoi donner des sueurs froides à Tesla, qui reste à l’heure actuelle le numéro 1 mondial de la voiture électrique, tout en étant talonnée par le géant chinois BYD, qui a cartonné sur l’ensemble de l’année 2024.

En attendant, Volkswagen et son partenaire ont déjà annoncé qu’un démonstrateur était déjà prêt afin de montrer concrètement ce que donne cette alliance. Ce dernier prend la forme d’une voiture électrique sur laquelle toutes les technologies de la plateforme de la marque américaine ont été intégrées.

On se rappelle qu’en parallèle, la firme de Wolfsburg collabore également avec Xpeng pour développer de futurs modèles qui porteront son logo, dans un premier lieu en Chine. Le premier ne devrait cependant pas arriver sur les routes avant 2026.