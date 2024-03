Ces voitures électriques « abordables » de Rivian qui arrivent en Europe pourraient lui faire éviter la faillite

Rivian vient de présenter son R2, une voiture électrique plus petite et plus accessible que des modèles existants, qui vise clairement le Tesla Model Y. Pour le mettre en production le plus rapidement possible, la marque a préféré retarder son projet de nouvelle usine – l'occasion, en parallèle, de faire des économies, et d'éviter la faillite.

L’histoire rappelle Tesla : commencer par vendre des voitures électriques très chères, puis utiliser les bénéfices dans le développement de modèles plus accessibles. C’est ce qu’a fait Rivian, un autre constructeur américain de voitures électriques, qui vient de présenter son Rivian R2, un SUV concurrent direct du Model Y, quelques années après le lancement des gros R1T et R1S.

Seulement voilà, la trésorerie de Rivian n’est pas à son meilleur niveau, et la marque cherche des solutions pour mettre le R2 en vente le plus rapidement et le moins cher possible. Elle semble avoir trouvé la solution en retardant son projet de nouvelle usine en Géorgie : la R2 commencera donc sa production sur l’usine « historique » de Rivian, dans l’Illinois.

2,5 milliards de dollars d’économies

Le communiqué de Rivian présentant le R2 (ainsi que les R3 et R3X, encore plus petits, et que personne n’avait vu venir) rentre un peu dans les détails. La marque annonce ainsi : « pour pouvoir lancer le R2 plus tôt et avec une réduction considérable du capital nécessaire à son lancement, Rivian prévoit de commencer la production du R2 dans son usine de fabrication existante de Normal, dans l’Illinois ».

Avant de jouer carte sur table : « Les économies totales sont estimées à plus de 2,25 milliards de dollars (2,06 milliards d’euros, ndlr) par rapport aux prévisions initiales de lancement du R2 [dans la nouvelle usine en Géorgie] », précise-t-elle. Des économies plus que bienvenues, donc, vu les comptes de l’entreprise.

La nouvelle usine est toujours prévue, et le R2 y sera à terme intégralement assemblé – de même, a priori, que le R3, qui ne devrait pas connaître l’usine de l’Illinois.

Un lancement avancé

Second bénéfice à ce changement de dernière minute : le R2 devrait pouvoir sortir des chaînes plus tôt que prévu. Rivian annonce fièrement avoir avancé le lancement « dans la première moitié de 2026 ». La marque ne précise pas de combien ce lancement a été annoncé, mais on imagine qu’il aurait dû être concomitant avec l’ouverture de l’usine, soit pas avant 2027 a priori.

Pour rappel, ce Rivian R2 arrivera également en Europe, mais il faudra prendre son mal en patience : le site français indique une arrivée en 2027. Il s’agit d’un SUV électrique de 4,71 m de long, proposant une autonomie estimée à 550 km et pouvant abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3,5 s pour sa version la plus puissante.

Les prix sont estimés à 45 000 dollars aux USA – il faudrait donc compter aux alentours de 50 000 euros chez nous, même si beaucoup de choses ont le temps de se passer en trois ans.