La Volkswagen électrique à 20 000 € sera la première à révolutionner l’écran central grâce à ce nouveau système

On le sait, Volkswagen accuse un certain retard en matière de logiciel et de software, notamment par rapport aux concurrents asiatiques. Ce sera bientôt du passé grâce au récent partenariat avec Rivian, et la première à en bénéficier sera sa voiture électrique à 20 000 €.

Volkswagen ID. EVERY1 // Crédit : Volkswagen

Ça ne vous a sans doute pas échappé, Volkswagen vient de présenter le concept-car de sa future voiture électrique à moins de 20 000 euros.

Celle qui devrait s’appeler ID.1, sauf changement brutal de nomenclature chez Volkswagen, devrait arriver à l’horizon 2027, quelques mois après la fameuse ID.2, elle aussi préfigurée via un concept, et qui coûtera moins de 25 000 euros.

Un jeune constructeur à la rescousse

Globalement, Volkswagen est en retard sur les petites voitures électriques, alors que le constructeur avait plutôt un train d’avance au lancement de l’ID.3 en 2019. Oui, mais sauf que son lancement a été pour le moins chaotique, avec des bugs en tout genre.

Volkswagen ID. EVERY1 // Crédit : Volkswagen

Depuis, cela a été heureusement corrigé, mais Volkswagen souffre toujours d’un retard au niveau de la partie logiciel. Cariad, la filiale allemande qui se charge de cette partie pour le groupe Volkswagen, ne cesse d’enchaîner les problèmes. Elle est également responsable du report du lancement de la plateforme SSP, qui devrait finalement être lancée en 2028 (ou 2032, allez savoir).

Pour l’ID.1, Volkswagen s’est appuyé sur le savoir-faire du constructeur américain Rivian. Et force est de constater que ça semble aller beaucoup plus vite et fonctionner beaucoup mieux !

Plus de simplicité pour les futures Volkswagen électriques

La voiture utilisera la plateforme MEB, la même que celle de la future ID.2, qui arrivera en 2026. Surtout, elle sera la première Volkswagen à bénéficier d’une nouvelle architecture logicielle développée avec Rivian, réduisant le nombre d’unités de commande électronique et simplifiant la fabrication en allégeant le poids du véhicule.

Autrement dit, au lieu d’avoir différents petits ordinateurs, il y en aura un plus gros et plus fonctionnel qui sera, en quelque sorte, le cerveau de la voiture. La voiture aura aussi le droit à des mises à jour logicielles adaptées aux besoins des clients tout au long de son cycle de vie.

Volkswagen ID. EVERY1 // Crédit : Volkswagen

Rappelons que l’an dernier, Volkswagen a sorti le chéquier pour rattraper son retard : 5 milliards de dollars, le prix que le géant allemand a payé pour s’offrir l’expertise de Rivian. Et pourquoi Rivian ? Car ce jeune constructeur américain a réussi là où beaucoup ont échoué : développer un système d’exploitation performant pour ses véhicules électriques. C’est précisément cette expertise logicielle qui intéresse Volkswagen.

Dans le même temps, Rivian avait d’autres difficultés, notamment sur d’autres parties plutôt liées à l’industrialisation, et l’arrivée des fonds de Volkswagen est vue comme une petite bénédiction.