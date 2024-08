Voiture électrique : les choses s’empirent chez Volkswagen avec cet énième retard

Annoncé en 2021 et prévu pour 2026, le projet Trinity lancé par Volkswagen n’a cessé de prendre du retard. Les choses semblent s’empirer : son arrivée pourrait ne pas avoir lieu avant 2032.

Comme tous les constructeurs automobiles, Volkswagen va devoir opérer une profonde mutation et s’apprête à devenir 100 % électrique. Une transformation nécessaire, afin de répondre aux exigences de l’Union européenne pour l’année 2035.

Encore du retard

La firme basée à Wolfsburg possède déjà une gamme bien remplie, qui va de l’ID.3 à l’ID. Buzz, que nous avons récemment essayé, en passant par l’ID.7. Le constructeur veut encore aller plus loin et prévoit de rendre ses voitures électriques encore plus technologiques au cours des prochaines années. Comment ? Grâce au projet Trinity, qui avait été annoncé pour la toute première fois en 2021. Ce dernier devait initialement se concrétiser dès 2026 avec l’arrivée d’une berline électrique, rivale de la Tesla Model 3.

Trinity doit inaugurer une toute nouvelle base technique, baptisée SSP (Scalable Systems Plaform). Mais les choses ne sont en fait pas si évidentes que cela. Le site allemand Handelsblatt explique que le projet Trinity devrait être encore reporté de quelques années. Si ce dernier avait déjà été décalé à 2028, il ne devrait finalement pas être concrétisé avant 2032. Soit quatre ans de retard, et six ans par rapport aux premières annonces officielles.

Pour l’heure, aucune déclaration n’a encore été faite par un porte-parole du constructeur. Les journalistes ont simplement pu mettre la main sur des documents mentionnant des informations sur les dates prévisionnelles. On sait seulement que des décisions devraient être prises cet automne, mais que le projet Trinity n’est désormais plus la priorité du constructeur, dont les voitures électriques ont du mal à se vendre. Si le lancement de la berline high-tech est mis de côté, ce n’est pas le cas de la plateforme SSP.

D’abord chez Audi

Le développement de la base technique se poursuit en effet, mais la plateforme ne devrait tout simplement pas être inaugurée par ladite voiture issue du projet Trinity. En fait, ce ne sera même pas un modèle de Volkswagen qui sera le premier à reposer sur cette plateforme. Il s’agira en effet de la future Audi A4 e-tron, qui devrait voir le jour dans le courant de l’année 2028.

Plus tard, ce sera au tour de la Volkswagen Golf 9, qui deviendra une compacte 100 % électrique de reposer sur cette base technique. Cette dernière verra le jour un an plus tard, dans le courant de l’année 2029, alors qu’elle était initialement prévue pour 2027. En cause justement, le retard dans la conception de la SSP, qui pourrait cependant être corrigé grâce à la collaboration du constructeur avec la marque américaine Rivian. En revanche, l’ID.4 restylée prévue pour 2026 devrait conserver la base MEB+.

Volkswagen ID.4

En attendant que la plateforme SSP se développe et devienne la norme au sein du groupe allemand, elle devrait cohabiter avec la MEB ainsi que la PPE (Premium Plaform Electric) développée conjointement par Porsche et Audi. Inaugurée par le Macan électrique et le Q6 e-tron, cette dernière permet notamment une recharge ultra rapide grâce à l’architecture 800 volts, qui permet d’encaisser une puissance de 270 kW. Le refroidissement a également été amélioré, de même que l’autonomie.