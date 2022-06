Volkswagen Project Trinity : la rivale de la Model 3 sur les rails

Volkswagen travaille toujours sur son projet Trinity. Il s'agit d'une berline attendue pour 2026 afin de concurrencer réellement la Model 3 de Tesla. Son nom : Volkswagen ID.4. Elle viendrait soutenir la version SUV de l'actuelle ID.4.

En lançant la ID.3, beaucoup voyait en Volkswagen la capacité de venir concurrencer la Model 3 de Tesla. Mais dans la réalité, il ne s’agit pas du même segment, et Volkswagen a encore ses preuves à faire dans le domaine de l’électromobilité. On pense en effet au système embarqué qui n’est pas encore au niveau de Tesla. Mais cela pourrait bien changer avec le Project Trinity, une future berline allemande 100 % électrique mettant l’accent sur la conduite autonome.

Volkswagen ID.4 : un SUV et une berline

Les sources de nos confrères d’Autocar pensent savoir que cette future berline électrique portera le nom d’ID.4. C’est a priori étonnant puisque l’ID.4 se réfère actuellement au SUV de segment C de Volkswagen. Le projet Trinity de Volkswagen, quant à lui, fait référence à une berline classique. L’explication est que cette future berline ID.4 arriverait sur le marché en 2026, en même temps que le face lift de l’actuel SUV ID.4. Les clients de la marque allemande auraient ainsi le choix entre une version berline et une version surélevée.

La plateforme SSP à la rescousse

Cette future berline ID.4, qui pourrait remplacer l’actuelle Arteon, devrait apporter quelques nouveautés grâce à la plateforme SSP en lieu et place de l’actuelle plateforme MEB. On aurait ainsi de nouvelles capacités de batteries et une partie logicielle totalement revue. De quoi faire oublier les déboires logiciels de l’ID.3 ?

Sûrement, puisque le constructeur prévoit son propre OS (VW.OS) avec 60 % de ses fonctionnalités développées en internes contre seulement 10 % actuellement. Ce qui explique la difficulté pour le constructeur allemand de proposer rapidement des mises à jour de ses voitures. L’idée serait également d’en profiter pour réduire le cycle de développement de chaque véhicule, passant de 54 mois aujourd’hui à 40 mois pour le projet Trinity.

