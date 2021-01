Volkswagen Trinity : cette future électrique mettrait le paquet sur la conduite autonome

Volkswagen travaillerait sur un nouveau projet de véhicule électrique connu sous le nom de code Trinity. Cette dernière proposerait une conduite autonome de niveau 4, d’après Autocar.

Que nous mijote Volkswagen pour la décennie à venir ? Autocar tente d’apporter un début de réponse en évoquant le projet Trinity, le prochain porte-étendard électrique de la marque d’outre-Rhin attendu d’ici quelques années. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe allemand souhaite faire de cette voiture un véritable produit technologique.

Une voiture quasi autonome

Pour ce faire, Volkswagen lui réserve une ribambelle de fonctionnalités de conduite autonome, tant et si bien que la voiture devrait être prête pour le niveau quatre le jour de sa sortie. Ce niveau quatre, sur cinq au total, assure une autonomie quasi complète au véhicule. Le conducteur n’a presque plus besoin d’intervenir au cours d’un trajet.

L’entreprise s’appuiera aussi sur sa division Car.Software, qui comptera 10 000 employés dans le monde d’ici 2025, pour renforcer considérablement l’attirail technologique de la voiture, sans que l’on ait plus de précisions à l’heure actuelle. Mais surtout, la marque devrait adopter une toute nouvelle approche de production.

Une plateforme inédite

Il se murmure en effet que le projet Trinity bénéficiera d’une plateforme inédite qui permettra à Volkswagen de construire des véhicules de manière plus économique et plus efficace. Il se pourrait néanmoins qu’elle emprunte quelques éléments techniques de l’architecture MEB, celle-là même utilisée pour la gamme ID.

On peut d’ailleurs légitimement se demander si la future Trinity abandonnera la dénomination ID. pour épouser une toute nouvelle appellation, en raison de son architecture différente. Autant d’interrogations qui devraient être éclaircies au cours des prochaines années.