Volkswagen Project Trinity : voici de nouvelles images du concept de voiture électrique

Le patron de Volkswagen a mis en ligne quelques visuels du concept de voiture électrique « Project Trinity ». On sait que cette future berline a quatre portes, dont des portes suicide à l'arrière, une ligne de toit fuyante, une barre lumineuse à LED à l'arrière et des porte-à-faux avant et arrière très courts.

Nous avions déjà pu découvrir des images et quelques commentaires concernant ce projet. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe allemand souhaite faire de cette voiture un véritable produit technologique.

VW veut affronter la nouvelle concurrence

« L’avenir sera électrique, numérique et autonome – cela ouvre également de nouvelles possibilités de design », a annoncé le patron de VW, Herbert Diess. Sur Twitter, il a révélé un peu plus sur la berline que le groupe développe actuellement sous le nom de projet Trinity : « Notre responsable du design du groupe Klaus Zyciora et ses collègues de la marque m’ont montré comment nous pouvons affronter la nouvelle concurrence comme Xpeng, NIO, Lucid & Co. ».

Les images sont bien sûr des visions conceptuelles, qui n’ont probablement pas grand-chose à voir avec les véhicules qui seront créés plus tard. En plus du projet Trinity, on peut également voir la nouvelle Cupra, ainsi qu’un concept MAN et un rendu d’un intérieur.

Avec le projet Trinity, Volkswagen se concentrera dans un premier temps sur un modèle de berline qui occupera le sommet de la gamme. Le nom du projet est dérivé du latin Trinitas et signifie trinité. C’est une gamme complète de voitures qui doit établir de nouvelles normes en termes d’autonomie, de vitesse de charge et être capable de passer au niveau 4 de la conduite autonome.

On découvrira de nombreux détails ces prochains mois, on sait pour l’instant que le première mobile sera assemblé dans l’usine de Wolfsburg à partir de 2026.

Ces projets compléteront la nouvelle gamme « ID » 100 % électrique, dont le second modèle « zéro émission », l’ID 4, vient tout juste d’être commercialisé.