Que ce soit pour stocker vos photos ou vidéos, Amazon propose un SSD externe magnétique 1 To à -30 % et compatible avec l’iPhone

L’Orico K5Plus est un SSD de poche qui a la particularité de se fixer magnétiquement à votre iPhone pour proposer 1 To d’espace de stockage. Le top si vous passez votre temps à filmer et prendre des photos, surtout qu’il est disponible à 69,99 euros.

Orico K5Plus 1 To // Source : Orico

L’Orico K5Plus est un périphérique de stockage qui se branche à votre iPhone (ou autre appareil) et se fixe à celui-ci avec un anneau magnétique fourni. C’est de l’USB 3.2 qui permet de stocker en temps réel les vidéos tournées en 4K à 120 images/seconde. C’est un appareil discret et léger dont le prix est actuellement en baisse de 30 euros sur Amazon en cochant une case coupon.

Les points forts du Orico K5Plus 1 To

Il ne pèse que 53g

L’anneau magnétique est très efficace

L’appareil peut atteindre une vitesse de lecture de 460 Mo/s

Sur la page produit de l’Orico K5Plus 1 To, vous retrouvez le produit à 99,99 euros. Mais il faut scroller un peu pour apercevoir la case coupon à cocher qui permet de le payer 69,99 euros.

Un accessoire pour multiplier son espace de stockage

Si jamais vous avez acheté un iPhone avec 128 ou 256 Go de mémoire et que vous vous sentez un peu à l’étroit, l’Orico K5Plus peut vous éviter d’avoir à racheter un nouveau téléphone. L’appareil se présente sous la forme d’un petit rectangle de 83 x 60 x 11,9 mm pour 53 grammes. Il est accompagné d’un cercle magnétique à coller à l’arrière de votre smartphone ou à intercaler dans votre coque. Notez que si vous décidez de le coller, il va être solidement accroché à votre téléphone, voire un peu trop.

Une fois le cercle en place, le SSD vient se caler parfaitement dessus pour rester en place. Ainsi, vous aurez beau bouger votre iPhone dans tous les sens, le tourner en mode paysage ou portrait : il ne bougera pas. Ensuite, vous le branchez en USB-C sur le smartphone ou en USB-A sur un ordinateur (il y a les deux formats inclus sur le câble) et vous pouvez l’utiliser immédiatement, c’est l’avantage du plug’n’play.

Des vitesses élevées, l’avantage du format SSD

Une fois en place, l’Orico K5Plus 1 met donc son téraoctet de mémoire à votre service. Si vous avez un appareil récent et compatible, il peut atteindre jusqu’à 2050 Mo/s en vitesse de transfert, et 460 Mo/s en lecture. Donc si jamais vous avez dégainé l’iPhone pour faire une longue vidéo, ou lourde en utilisant les paramètres les plus gourmands, le SSD peut l’accueillir sans problème.

Le produit est annoncé comme étant compatible iPhone, mais si on en croit sa fiche sur le site officiel, il est aussi compatible MacOS, Windows et Android. Il peut donc vous servir pour tous vos projets. En plus, il est conçu en alliage d’aluminium donc vous pouvez l’emmener partout, car il résiste aux chocs et aux températures basses comme élevées.

Si vous cherchez un SSD d’une autre trempe, vous pouvez découvrir ceux répertoriés dans notre guide d’achat dédié aux meilleurs HDD et SSD externes.

