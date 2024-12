Solide et rapide, ce SSD externe Lexar de 1 To est bradé à un super prix sur Amazon

Si vous souhaitez pouvoir transporter vos nombreuses données en toute sécurité, et bénéficier de transferts ultra-rapides, vous pourrez par exemple vous diriger vers le SSD externe Lexar ES3, un modèle résistant et puissant. Actuellement, le modèle 1 To est proposé à 68,39 euros au lieu de 109,99 euros sur Amazon.

Sur le marchĂ© des SSD externes, le Lexar ES3 compte parmi les rĂ©fĂ©rences qui cumulent les atouts : boĂ®tier rĂ©sistant aux chutes, vitesses importantes, grosse capacitĂ© de stockage, protection des donnĂ©es… Ces avantages ne vous suffisent pas ? Son prix en baisse devrait achever de vous convaincre : le modèle de 1 To passe en effet sous la barre des 70 euros.

Les points forts du Lexar ES3

Un SSD externe léger et robuste

Des vitesses allant jusqu’Ă jusqu’Ă 1 050 Mo/s

Une grosse capacité de stockage

LancĂ© Ă 109,99 euros, le SSD externe Lexar ES3 de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion Ă 68,39 euros sur Amazon. Le modèle 2 To est quant Ă lui proposĂ© Ă 119,99 euros au lieu de 189,99 euros, toujours sur Amazon.

Un SSD solide Ă transporter partout

Un bon SSD externe se doit d’ĂŞtre suffisamment lĂ©ger et rĂ©sistant pour pouvoir nous accompagner partout. Le Lexar ES3 coche justement toutes ses cases. Non seulement il ne pèse que 42 g et son Ă©paisseur ne dĂ©passe pas 10,5 mm, ce qui en fait un objet particulièrement compact et fin qui se fait vite oublier dans un sac ou une grande poche, mais il a en plus le net avantage d’ĂŞtre très robuste. La marque promet en effet qu’il est capable de rĂ©sister aux chutes jusqu’Ă 2 mètres. Autant dire qu’il est plutĂ´t rassurant.

Le Lexar ES3 a Ă©galement un autre atout : sa compatibilitĂ© avec une foule d’appareils. LivrĂ© avec un câble 2-en-1 USB-C/USB-A, ce SSD externe peut ĂŞtre utilisĂ© avec les smartphones Android, les iPhone 15 et ultĂ©rieurs (et non les iPhone 14 et antĂ©rieurs), les PC portables, les appareils photos ou encore les consoles de jeux.

De bonnes performances promises

Côté performances, ce SSD externe offre des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1 050 Mo/s et 1 000 Mo/s. On a donc droit à un SSD très véloce, qui sait lancer un système d’exploitation de façon rapide et transférer des fichiers sans tarder. Et avec 1 To sous la main, il est possible de stocker un grand nombre de fichiers, photos et vidéo sans problème.

Et pour ne rien gâcher, Lexar accordant une grande importance Ă la protection de vos donnĂ©es, elle a dotĂ© son SSD du logiciel de cryptage Lexar DataShieldTM AES 256 bits. De plus, les utilisateurs auront aussi accès Ă l’application Lexar Recovery Tool qui permet de restaurer des fichiers supprimĂ©s accidentellement.

