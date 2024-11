Petit, mais très robuste, ce SSD externe SanDisk 4 To est à un super prix pendant la Black Friday Week

Si vous souhaitez pouvoir transporter avec vous un grand nombre de donnĂ©es en toute sĂ©curitĂ©, alors le SSD externe SanDisk Extreme de 4 To pourrait bien ĂŞtre la rĂ©fĂ©rence idĂ©ale. Il est en plus moins onĂ©reux que d’habitude pendant la Black Friday Week : Amazon le propose en effet Ă 251 euros au lieu de 299 euros.

Grâce Ă son petit format pratique et surtout très solide, le SSD NVMe externe SanDisk Extreme peut permettre aux travailleurs, crĂ©ateurs de contenu ou encore aux Ă©tudiants de transporter un maximum de donnĂ©es Ă tout moment, y compris en dĂ©placement. Une bonne rĂ©fĂ©rence qui peut vite devenir indispensable, et que l’on trouve en plus Ă un prix moindre pendant la Black Friday Week, et dans sa version 4 To, s’il vous plaĂ®t.

Ce qu’il faut savoir sur le SSD SanDisk Extreme

Un modèle solide et léger

Des vitesses allant jusqu’Ă 1 050 Mo/s

Un stockage de 4 To

Initialement affichĂ© Ă 299,99 euros (prix le plus bas sur les 30 derniers jours), le SSD externe SanDisk Extreme de 4 To est aujourd’hui proposĂ© Ă 251,06 euros sur Amazon.

Un SSD externe qui résiste (presque) à tout

Le SSD externe SanDisk Extreme est tout d’abord un modèle particulièrement compact, et dont le poids ne dĂ©passe pas les 40 grammes. Il peut donc vous accompagner au quotidien tout en se faisant oublier dans votre sac. Autre point fort de son design : son ouverture pour y glisser un mousqueton et l’attacher oĂą bon vous semble.

Par ailleurs, sa petite taille ne l’empĂŞche pas d’ĂŞtre très solide : il peut non seulement rĂ©sister aux chutes jusqu’Ă trois mètres, selon la marque, mais aussi Ă l’eau et Ă la poussière grâce Ă sa certification IP65. Autant dire que vos donnĂ©es stockĂ©es ne craindront rien. Ajoutons Ă cela un revĂŞtement antidĂ©rapant et un boĂ®tier en silicone, et vous avez lĂ un SSD bien conçu.

De bonnes performances

CĂ´tĂ© performances, ce SanDisk Extreme, dotĂ© de la technologie NVMe, se montre particulièrement vĂ©loce puisqu’il offre des vitesses de lecture et d’écriture pouvant atteindre respectivement 1 050 Mo/s et 1 000 Mo/s. Le transfert de divers contenus, comme des photos ou des vidĂ©os en haute rĂ©solution, se dĂ©roulera donc parfaitement, de mĂŞme que le lancement de logiciels gourmands. Et avec 4 To sous la main, vous pourrez stocker un très grand nombre de fichiers. Notez aussi que le SSD s’accompagne d’une application, SanDisk Memory Zone, qui vous permet de consulter de gĂ©rer vos fichiers depuis votre smartphone.

De plus, la marque accorde une grande importance Ă la confidentialitĂ© de vos donnĂ©es et propose une protection par mot de passe dotĂ©e du chiffrement matĂ©riel AES 256 bits. Enfin, ce SSD NVMe externe est compatible avec diffĂ©rents systèmes d’exploitation comme Windows et Mac. Il embarque aussi un connecteur USB 3.1 Type-C et est fourni avec un câble USB-C vers USB-C ainsi qu’un adaptateur USB-C vers USB-A.

Ă€ lire aussi :

Quels sont les meilleurs disques durs externes (SSD, HDD) ?

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencĂ© dĂ©but novembre pour la majoritĂ© des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui prĂ©cède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.